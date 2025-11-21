बौद्ध थीम वाले गोल्डन गाउन में मनिका विश्वकर्मा ने जीता दिल, वीडियो में देखें मिस यूनिवर्स इंडिया का शाही अंदाज

मनिका विश्वकर्मा ने थाईलैंड में मिस यूनिवर्स 2025 पेजेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया. देश की कल्चरल विरासत को दिखाते हुए, उन्होंने 'द बर्थ ऑफ़ एनलाइटनमेंट' नाम का एक आउटफिट पहना था - जो मिस यूनिवर्स इंडिया का नेशनल कॉस्ट्यूम है - जिसने बौद्ध धर्म को प्रतिबिंबित किया और श्रद्धांजलि दी.

मनिका के रॉयल लुक ने लूटी महफिल

मनिका ने एक बहुत ही शानदार, भारी-भरकम गोल्डन ड्रेस पहनी थी. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, होस्ट ने मनिका के लुक के बारे में बताते हुए कहा, "यह लुक उस पवित्र पल का सम्मान करता है जब बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था. एक गहरी आध्यात्मिक घटना का सम्मान करते हुए, मैं इंडिया को पेश करती हूं."

फर्श तक लंबी इस शानदार कॉस्ट्यूम के साथ एक बड़ा हेडपीस था, जो उनके नेशनल कॉस्ट्यूम को एक रॉयल टच दे रहा था. मनिका विश्वकर्मा ने बौद्ध धर्म के उस आध्यात्मिक पल को ट्रिब्यूट दिया जब भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था.

उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा, “ज्ञान का जन्म” — मिस यूनिवर्स इंडिया की नेशनल कॉस्ट्यूम. भारत में बौद्ध धर्म की पवित्र उत्पत्ति से प्रेरित यह शानदार कॉस्ट्यूम उस क्षण को श्रद्धांजलि देती है जब राजकुमार सिद्धार्थ ने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था — एक ऐसा क्षण जिसने दुनिया भर में ज्ञान और शांति फैलाई थी.

यह पहनावा शाही सोने और केसरिया रंगों में तैयार किया गया है, जो दिव्यता, पवित्रता और ज्ञान के शाश्वत प्रकाश का प्रतीक है. पोशाक की संरचना प्राचीन मंदिर वास्तुकला से प्रेरित है, जो सांची और बोधगया के बौद्ध मठों की शोभा बढ़ाने वाले सुनहरे शिखरों और स्तूपों से मिलती जुलती है.

मनिका विश्वकर्मा को अगस्त में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया था.