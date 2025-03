फेल होने वाला कैसे बना PM? जब मणिशंकर अय्यर ने राजीव गांधी पर मजाक ही मजाक में साधा निशाना

कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर एक बार फिर विवादों में हैं. इस बार उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर बयान देते हुए उनकी शैक्षणिक योग्यता पर निशाना साधा है. अय्यर ने कहा कि दो बार फेल होने के बावजूद उन्हें पीएम बनाया गया, यह आश्चर्य सा लगता है. अय्यर के बयान पर कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति जताई है. वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर वीडियो शेय़र कर निशाना साधा है .

मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा है?

एक साक्षात्कार में अय्यर ने राजीव गांधी के शैक्षणिक प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तो मैंने सोचा कि एक व्यक्ति जो एयरलाइन पायलट था और दो बार असफल रहा, वह प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? मैंने उनके साथ कैम्ब्रिज में पढ़ाई की, जहां वे असफल रहे. इसके बाद वे इंपीरियल कॉलेज लंदन गए, वहां भी वे फेल हो गए. पूर्व कांग्रेस नेता ने कहा कि कैम्ब्रिज में फेल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां विश्वविद्यालय अपनी छवि खराब नहीं होने देता, फिर भी वे पास नहीं हो सके. कई लोगों ने सवाल उठाया कि ऐसे शैक्षणिक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है.

Rajiv Gandhi struggled academically, even failing at Cambridge, where passing is relatively easy. He then moved to Imperial College London but failed there as well…



Many questioned how someone with his academic record could become the Prime Minister.



