मनाली की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी को जोड़ने वाला नगर पंचायत का ब्रिज आधा जमीन और आधा हवा में है. ड्रोन से लिए गए दृश्‍यों से पता चलता है कि व्यास नदी ने अब किनारा बदल लिया है.

हवा में टंगा ब्रिज, सब्जी और फल मंडी वीरान... ड्रोन ने दिखाई मनाली में तबाही की तस्वीरें, देखें वीडियो
  • हिमाचल प्रदेश के मनाली से सामने आ रही तस्‍वीरें बर्बादी की कहानियां खुद बता रही हैं.
  • मनाली की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी को जोड़ने वाला नगर पंचायत का ब्रिज आधा जमीन और आधा हवा में है.
  • ड्रोन से लिए दृश्‍यों से पता चलता है कि व्यास नदी ने किनारा बदल लिया है. यह जापानी फ्रूट के बाग पर बह रही है.
मनाली:

मॉनसून के दौरान हो रही भारी बारिश और नदी-नालों में उफान ने देश के अलग-अलग इलाकों में भारी तबाही मचाई है. पहाड़ी इलाकों में बारिश का कहर कुछ ज्‍यादा ही देखने को मिल रहा है. हिमाचल प्रदेश के मनाली से भारी बारिश के बाद सामने आई तस्‍वीरों ने बर्बादी की कहानियों को खुद बयां किया है. ड्रोन से लिए गए दृश्‍य भयावह हैं और यह बताते हैं कि मनाली में मॉनसून की भारी बारिश ने किस कदर तबाही मचाई है. हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्‍ला की मनाली से ग्राउंड रिपोर्ट. 

मनाली की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी को जोड़ने वाला नगर पंचायत का ब्रिज आधा जमीन और आधा हवा में है. ड्रोन से लिए गए दृश्‍यों से पता चलता है कि व्यास नदी ने अब किनारा बदल लिया है. इसके कारण अब इस पर पुल बनना भी मुश्किल नजर आता है. 

वीडियो में नजर आते हैं तबाही के निशान 

ड्रोन से लिए गए दृश्‍यों से साफ है कि अब नदी जापानी फ्रूट के बाग पर बह रही है. नदी की धारा आम दिनों की अपेक्षा काफी तेज है और इस वीडियो में तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं.

मनाली के लोगों के लिए इस बार की मॉनसूनी बारिश बड़ी परेशानी लेकर आई है. भारी बारिश और तबाही के बाद फल और सब्‍जी मंडी वीरान है और हर वक्‍त पर्यटकों से आबाद रहने वाले मनाली की सड़कें वीरान सी नजर आ रही हैं.  

दर्जनों मनाकर और होटल जमींदोज

मॉनसून के दौरान मनाली में भारी तबाही हुई है. यहां पर दर्जनों मकान और होटल जमींदोज हो चुके हैं और कई रास्ते कट गए हैं. भारी बारिश और तबाही के चलते पर्यटकों की आवाजाही ठप्प हो गई है. मनाली के मशहूर मॉल रोड पर जहां हर वक्‍त पर्यटकों की भीड़ रहती थी, आज हर तरफ खामोशी है. ज्‍यादातर दुकानें बंद पड़ी है और मॉल रोड से सटे टैक्सी स्टैंड में हजारों गाड़ियां बीते कई दिनों से खड़ी हैं.  

मनाली में छोटे बड़े करीब 4000 होटल है. मनाली में सेब और पर्यटन इन्हीं पर यहां के लोग निर्भर हैं, लेकिन मई से लेकर सितंबर तक बारिश के चलते बुकिंग कैंसिल हो गई है और होटलों के बाहर या तो सन्नाटा है या ताला लगाकर लोग जा चुके हैं. 

