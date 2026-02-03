बहादुरी या पागलपन? बिना डरे मुंह से सांप उठा लेता है ये शख्स, वायरल Video देख उड़ जाएंगे होश

अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया के सबसे विशालकाय सांप कौन से हैं, तो आपका जवाब अजगर और एनाकोंडा होगा. ये दोनों ही सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन काट लें तो शरीर को गला देते हैं. ऐसे में अगर ये सांप हमारी आंखों के सामने आ जाएं, तो निश्चित रुप से डर के मारे हमारी हालत खराब हो जाएगी.

ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स अपने नंगे हाथों से एक विशालकाय सांप को पकड़ता हुआ दिख रहा है. यह वीडियो बालासोर के रेमुना का है. इस आदमी की पहचान खागा भाई के रूप में हुई है. शख्स सांप के साथ ऐसे खेल रहा है जैसे वह कोई खिलौना हो.

देखें Video:

वायरल वीडियो में दिख रहा शख्स बिना अपनी जान की परवाह किए एक हाथ से सांप को पकड़ लेता है. वह इतनी तेज़ी से यह सब करता है कि सांप को प्रतिक्रिया करने का दूसरा मौका ही नहीं मिलता. विशाल सांप को हथेली में पकड़ने के बाद, वह उसे ज़मीन पर रख देता है और बिना किसी छड़ी का इस्तेमाल किए आसानी से उसे थैले में डाल देता है.