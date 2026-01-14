खेत में सांप पकड़ने गए थे मास्टरजी, हाथ में लेकर बनवाने लगे रील, मौत से पहले का VIDEO

बिहार के शिवहर जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. जहां सांप पकड़ने के बाद रील बनवाना एक शिक्षक के लिए जानलेवा साबित हुआ. यह मामला पूरनहिया थाना क्षेत्र के बसंत पट्टी गांव का है. सांप के डंसने के बाद अस्पताल ले जाने के क्रम में शिक्षक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. मृतक की पहचान बरही जगदीश पुनर्वास गांव निवासी नवल किशोर सिंह के रूप में हुई है. वे मिडिल स्कूल बरही जगदीश (बालक) में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे. नवल किशोर सिंह को सांपों का जानकार माना जाता था और अक्सर लोग सांप निकलने पर उन्हें ही बुलाते थे. मंगलवार को जब वे विद्यालय में थे, तब उन्हें सूचना मिली कि बसंत पट्टी गांव में शकुंतला देवी के घर में सांप निकला है. शाम को स्कूल से छुट्टी होने के बाद वे वहां पहुंचे और सांप को सुरक्षित पकड़ लिया.

रील बनवाने के दौरान हुआ हादसा

सांप पकड़ने के बाद शिक्षक पास के एक खेत में चले गए. वहां वे सांप के साथ करतब दिखाने लगे और स्थानीय युवाओं से अपनी रील (Reel) बनवाने लगे. इसी दौरान जहरीले सांप ने उन्हें डंस लिया. सांप के काटते ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वे कुछ ही देर में अचेत हो गए.

अस्पताल ले जाने के दौरान मौत

स्थानीय ग्रामीण उन्हें तुरंत सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया. मुजफ्फरपुर ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.