दाऊद इब्राहिम से मेरा दूर-दूर तक कोई लेना देना नहीं... : गोरखपुर में ममता कुलकर्णी ने कही ये बात

अभिनेत्री से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी का एक बयान चर्चा में है. वह गोरखपुर पहुंची तो उनसे दाऊद इब्राहिम को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरा दाऊद मेरा दूर-दूर तक कोई लेना देना नहीं था, किसी एक का नाम जरूर था, लेकिन आप देखोगे उसने कोई बम ब्लास्ट या एंटी नेशनल चीज नहीं की थी, देश के अंदर, मैं उनके साथ तो नहीं हूं. वह टेररिस्ट नहीं था. जिनके साथ आप मेरा नाम लेते हो, उन्होंने मुंबई में बम ब्लास्ट नहीं किया. दाऊद को कभी मैं जीवन में नहीं मिली. बता दें कि ममता कुलकर्णी का नाम विक्की गोस्वामी के साथ जुड़ा रहा है, माना जा रहा है कि दाऊद के सवाल पर विक्की गोस्वामी का नाम लिए बिना कह रही थीं कि वो टेरररिस्ट नहीं थे. इससे पहले भी कई इंटरव्यू में वह विक्की गोस्वामी को लेकर बहुत सी चीजें साफ कर चुकी हैं.

बता दें कि ममता गोरखपुर के पीपीगंज में किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंद गिरी उर्फ किरण बाबा के यहां छठ पर आयोजित भजन कार्यक्रम में सम्मिलित होने आई थीं . वे महामंडलेश्वर यमाई ममता किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी किन्नर के साथ पहुंचीं थीं.

बता दें कि नब्बे के दशक में अपनी खूबसूरत अदाओं से सबका दिल जीत लेने वाली अभिनेत्री ममता कुलकर्णी अब संन्यास ले चुकी हैं और धर्म की राह पर हैं. वह अब महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी बन गई हैं. ममता कुलकर्णी ने भले ही अब संन्यास ले लिया है, लेकिन उनका जीवन हमेशा विवादों से घिरा रहा है, उनका नाम मशहूर गैंगस्टर छोटा राजन के करीबी विक्की गोस्वामी से जुड़ा. विक्की गोस्वामी को ड्रग्स की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और एक्ट्रेस पर भी ड्रग्स तस्करी में लिप्त होने के आरोप लगे थे. ममता ने दावा किया था कि वह विक्की के बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती थी और उनका 2,000 करोड़ की ड्रग्स तस्करी से कोई लेना देना नहीं है. बता दें कि विक्की और ममता के लिए ये भी कहा गया कि दोनों ने शादी कर ली है लेकिन ममता ने साफ किया कि उनकी विक्की से शादी नहीं हुई है और वह सिंगल हैं. इतने दिनों तक वह मायानगरी से दूर रहकर क्या करती रहीं, उन्होंने बताया कि वह अध्यात्म की राह पर थीं.