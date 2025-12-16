जब रहमान डकैत के आगे दाऊद इब्राहिम भी हो गया था बेबस, भाई की जान की मांगी थी भीख, एक फोन कॉल से पलटा गेम

विज्ञापन

इन दिनों सिनेमा की दुनिया में एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' का ही नाम गूंज रहा है. यह एक मल्टीस्टारर फिल्म है, लेकिन यह फिल्म अक्षय खन्ना के 'रहमान डकैत' रोल से चर्चा में है. चारों ओर बस रहमान डकैत के खौफ और 'फसला' गाने की ही तारीफ हो रही है.

रहमान डकैत के आगे कांप गया था दाऊद इब्राहिम
नई दिल्ली:

इन दिनों सिनेमा की दुनिया में एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' का ही नाम गूंज रहा है. यह एक मल्टीस्टारर फिल्म है, लेकिन यह फिल्म अक्षय खन्ना के 'रहमान डकैत' रोल से चर्चा में है. चारों ओर बस रहमान डकैत के खौफ और 'फसला' गाने की ही तारीफ हो रही है. अकेले अक्षय खन्ना फिल्म के बाकी कलाकार संजय दत्त, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर और आर. माधवन के रोल पर भारी पड़ रहे हैं. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब नोट छाप रही है. फिल्म में 'रहमान डकैत' का अपने दुश्मनों को कसाई के तरह मारने वाले सीन दर्शकों के पसीने छुड़ा रहे हैं. क्या हकीकत में रहमान डकैत इतना खौफनाक इंसान था, क्या दाऊद इब्राहिम भी उससे खौफ खाता था, चलिए जानते हैं?

रहमान डकैत का खौफ

गौरतलब है कि रहमान डकैत ने दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई नूरा को पहले किडनैप किया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया था. रहमान ने नूरा को बड़ी दर्दनाक मौत दी थी. इस बात का खुलासा सोशल मीडिया पर क्रिटिक सिद्धार्थ अरोड़ा 'सहर' ने किया है. एक वायरल पोस्ट के अनुसार, रहमान डकैत ने दाऊद इब्राहिम को गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया था. साल 2009 में एक बिजनेसमैन को किसी डॉन का कॉल आया था. डॉन बिजनेसमैन से खास जमीन लेना चाहता था, इसके बदले में डॉन उसे 12 करोड़ रुपये देना चाहता था, लेकिन बिजनेसमैन ने इस जमीन की कीमत 400 करोड़ रुपये बताई थी. इसके बाद डॉन ने बिजनेसमैन को धमकी दी और कहा कि 12 करोड़ रुपये ले जाओ, वरना ना तो जमीन रहेगी या ना 12 करोड़ रुपये.

रहमान डकैत ने लिया आड़े हाथ

यह बिजनेसमैन रहमान बलोच (रहमान डकैत) का रिश्तेदार निकला. जब उसने अपनी आपबीती रहमान को सुनाई तो रहमान ने तुरंत धमकी देने वाले शख्स को फोन घुमाया और कहा कि इस जमीन से नजर हटा ले, क्योंकि वो मेरा रिश्तेदार है, लेकिन डॉन नहीं माना और उल्टा रहमान को ही धमकाना शुरू कर दिया. डॉन ने फोन पर रहमान को भद्दी-भद्दी गालियां भी दी. रहमान तिलमिला उठा और बदला लेने की ठानी.

रहमान ने उसी रात इस डॉन के भाई नूरा को उठाया और फार्म हाउस में दर्दनाक मौत दी. नूरा को कब्जे में ले रहमान ने फिर डॉन को फोन मिलाया. फोन पर रहमान ने नूरा की दर्द भरी आवाजें सुनाई और यह सुन डॉन जमीन छोड़ने के लिए राजी हो गया और अपने भाई की जान की भीख मांगने लगा, लेकिन रहमान ने नूरा को मौत के घाट उतार दिया. बता दें, नूरा कोई और नहीं बल्कि 'इंटरनेशनल डॉन' दाऊद इब्राहिम का भाई था, जिसकी रहमान डकैत के आगे एक ना चली थी.


 

