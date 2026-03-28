ममता बनर्जी इमोशनल कनेक्ट तो अभिषेक का आंकड़ों पर फोकस; बंगाल में 'ट्विन-ट्रैक कैंपेन' से TMC को होगा फायदा?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के दूसरे सबसे बड़े नेता अभिषेक बनर्जी 2026 के चुनाव कैंपेन में एक मिली-जुली राजनीतिक ताकत के तौर पर उभरे हैं. उनकी मिली-जुली लीडरशिप ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक अनोखी राजनीतिक घटना पैदा की है. इसे ऐसे कहा जा सकता है कि इस बार के चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके लेफ्टिनेंट अभिषेक बनर्जी ने मिलकर एक मिली-जुली युद्ध रणनीति बनाई है. उनकी मिली-जुली राजनीतिक योजना और कैंपेन कोऑर्डिनेशन को राज्य की चुनावी राजनीति में एक खास डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है. 2021 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भी अभिषेक बनर्जी ने सक्रिय भूमिका निभाई थी. हालांकि, मौजूदा कैंपेन में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच जिस तरह का कोऑर्डिनेशन दिख रहा है, वह पहले कभी नहीं दिखा.

असल में, ऐसा मिला-जुला राजनीतिक काम पिछले विधानसभा चुनाव में भी नहीं दिखा था. 1984 से पश्चिम बंगाल के चुनाव कवर करने वाले व्यक्ति के तौर पर, मैंने राज्य में कई चुनावी लड़ाइयां देखी हैं. पश्चिम बंगाल में पिछले 42 से 43 सालों के चुनावों को देखते हुए, मुख्यमंत्री और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के बीच इस प्रकार का कोऑर्डिनेटेड लीडरशिप शायद ही कभी देखी गई हो. हालांकि, आक्रामक विपक्षी राजनीति राज्य के लिए नई नहीं है. मैंने पहले ज्योति बासु और बाद में बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार के शासन के दौरान विरोध की इसी तरह की तीव्रता देखी थी. उस दौरान, ममता बनर्जी सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ सबसे आक्रामक विपक्षी नेता थीं. मैंने तीव्र राजनीतिक टकराव के वे दिन देखे हैं.

वाम मोर्चे के आखिरकार सत्ता खोने और सीपीआई (एम) के काफी कमजोर होने के बाद, ममता बनर्जी ने उस राजनीतिक स्थान पर कब्जा कर लिया, जो पहले कभी कांग्रेस और अन्य विपक्षी ताकतों के पास था. धीरे-धीरे, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राज्य में बाकी विपक्षी स्थान को भरना शुरू कर दिया. हालांकि, वर्तमान में भाजपा की राजनीतिक आक्रामकता का स्तर कुछ ऐसा है जो पश्चिम बंगाल की राजनीति के पिछले चार दशकों में शायद ही कभी देखा गया हो.

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पहले अलग-अलग थे, अब करीबी आ रहे

पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया में चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं, दूसरी संवैधानिक संस्थाओं के साथ, सक्रिय रूप से शामिल रही हैं. बीजेपी ने बार-बार तर्क दिया है कि ऐसा दखल जरूरी था क्योंकि उनके अनुसार, पश्चिम बंगाल में 'आतंक का राज' और लोकतांत्रिक नियमों का टूटना देखा जा रहा था. इस तर्क के अनुसार, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल और चुनाव आयोग की सक्रिय भूमिका, जिसमें चुनावी गड़बड़ी को रोकने के लिए वोटर लिस्ट में बदलाव जैसे कदम शामिल हैं, जरूरी थी. हालांकि, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने इन घटनाक्रमों का जवाब एक मिली-जुली रणनीति के साथ दिया है. स्टाइल और पीढ़ी के नजरिए में अंतर के बावजूद, दोनों नेता अब राजनीतिक रूप से एक-दूसरे के करीब आते दिख रहे हैं. पहले, दोनों के बीच अलग-अलग नजरिए के संकेत थे. अभिषेक बनर्जी राजनीति में युवा पीढ़ी की ज्यादा भागीदारी की वकालत कर रहे थे, जबकि ममता बनर्जी अक्सर पार्टी के पुराने जमाने के लीडरशिप स्ट्रक्चर पर भरोसा करना पसंद करती थीं.

हालांकि, स्थिति को टकराव में बदलने देने के बजाय, दोनों नेता बीच के रास्ते पर आते दिख रहे हैं. इस वजह से, पार्टी में कंटिन्यूटी और बदलाव का मिक्स देखा गया है. पार्टी पुराने तरीकों से प्रभावित है, साथ ही युवा पीढ़ी के कई नए सदस्यों को भी शामिल कर रही है. अनुभव और युवाओं का यह मेल पॉलिटिकल बैलेंस बनाए रखने की सोची-समझी कोशिश दिखाता है. दूसरे शब्दों में, दोनों तरीकों के मेल से एक बीच का रास्ता बना है.

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जहां ममता, वहां अभिषेक नहीं... टीएमसी की रणनीति

दोनों नेताओं ने इस जॉइंट स्ट्रैटेजी के तहत कैंपेन प्लानिंग को ध्यान से बांटा है. ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने अपने पॉलिटिकल टूर को इस तरह से कोऑर्डिनेट किया है कि वे एक ही समय में राज्य के अलग-अलग हिस्सों को कवर कर सकें. उदाहरण के लिए, जब ममता बनर्जी कैंपेन प्रोग्राम के लिए नॉर्थ बंगाल गईं, तो अभिषेक बनर्जी साउथ बंगाल में, खासकर अपने चुनाव क्षेत्र डायमंड हार्बर में एक्टिव रहे, जहां उन्होंने बड़ी पब्लिक मीटिंग कीं और असरदार तरीके से कैंपेन का बिगुल बजाया. बाद में, जब ममता नॉर्थ बंगाल से साउथ बंगाल में कैंपेन करने के लिए लौटीं, तो उनके मूवमेंट को फिर से स्ट्रैटेजी के साथ कोऑर्डिनेट किया गया ताकि दोनों नेता अपनी पॉलिटिकल पहुंच को ज्यादा से ज्यादा कर सकें.

दूसरे शब्दों में, ममता बनर्जी जहां जाती हैं, अभिषेक बनर्जी आम तौर पर एक ही समय पर एक ही जगह पर नहीं जाते हैं, और जहां अभिषेक बनर्जी कैंपेन करते हैं, ममता बनर्जी अक्सर ओवरलैपिंग विजिट से बचती हैं. वे मिलकर बनाई गई स्ट्रेटेजी के जरिए अपने कैंपेन के रूट और शेड्यूल तय कर रहे हैं. खबर है कि उनकी मीडिया एडवाइजरी टीम ने यह स्ट्रेटेजी बनाई है. एक डिटेल स्टडी करके एक पॉलिटिकल रोडमैप तैयार किया गया है.

नंदीग्राम में अभिषेक बनर्जी की रैलियों में भी काफी भीड़ उमड़ी है. बड़ी सभाओं के दृश्य प्रमाणों से पता चलता है कि आने वाले चुनावों में यह सीट एक बार फिर एक प्रमुख चुनावी अखाड़ा बन सकता है.

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किसे टारगेट कर रहे ममता-अभिषेक?

दूसरी ओर, ममता का नजरिया कुछ अलग है. वह ग्रामीण बंगाल को बढ़ावा देने पर ज्यादा सक्रियता से ध्यान दे रही हैं. वह ग्रामीण बंगाल से ही पुराने विचारों और सोच को अपनाती हैं. पारंपरिक बंगाल का प्रतिनिधित्व करने के साथ-साथ, वह खुद को एक पीड़ित के तौर पर भी पेश कर रही हैं. वह यह कहानी सुना रही हैं कि कैसे BJP एक महिला मुख्यमंत्री को निशाना बना रही है, जो बंगाल की बेटी भी है. बीजेपी का आरोप है कि ममता एक बार फिर खुद को पीड़ित या घायल दिखाने का कोई नाटक रच सकती हैं. हालांकि, ममता इस तरह का कोई भी कदम उठाने से बच रही हैं, क्योंकि वह इस बात पर जोर देना चाहती हैं कि वह घटना असली थी, न कि कोई नाटक. इस बार, वह अपने ही अंदाज में अपनी योजनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रही हैं. अपने चुनाव प्रचार के लिए, वह OBC, SC/ST और मुस्लिम महिलाओं को आमंत्रित कर रही हैं. वहीं दूसरी ओर, अभिषेक इस बार मतुआ समुदाय को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं.

24 मार्च को, टीएमसी ने पत्थर प्रतिमा कॉलेज मैदान से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के एक बड़े चरण की औपचारिक शुरुआत की. इसी जगह से, अभिषेक बनर्जी ने पत्थर प्रतिमा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार समीर कुमार जाना के समर्थन में एक बड़े राजनीतिक जन-संपर्क अभियान की शुरुआत की. उस मंगलवार को, अभिषेक ने एक विशाल चुनावी रैली को संबोधित किया, जिसके साथ ही इस क्षेत्र में जोरदार चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत हो गई.

रैली के दौरान, अभिषेक बनर्जी ने चुनाव के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि समीर कुमार जाना 40 हजार वोटों के अंतर से चुनाव जीतें. यह रैली अभिषेक के लिए एक ऐसा मंच भी साबित हुई, जहां उन्होंने इस क्षेत्र में टीएमसी सरकार के विकास कार्यों और उपलब्धियों को उजागर किया. अपने भाषण में, अभिषेक ने सरकार के कामकाज का वह ब्योरा पेश किया, जिसे उन्होंने 'तथ्यात्मक रिकॉर्ड' बताया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टीएमसी सरकार की सफलताएं केवल कोरे दावे नहीं हैं, बल्कि वे ठोस आंकड़ों और मापे जा सकने वाले परिणामों पर आधारित हैं. उसी जनसभा में, उन्होंने लोगों के लिए पांच वादों की घोषणा भी की.

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अभिषेक बनर्जी के 5 वादे

पहला वादा था 'लक्ष्मी भंडार' योजना को जारी रखना और उसका विस्तार करना. यह महिलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता योजना है. दूसरा वादा 'आवास योजना' के तहत सभी को पक्का घर देने का किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि हर परिवार के पास रहने के लिए एक घर हो. तीसरा वादा सभी विधानसभा सीटों के हर ब्लॉक और कस्बे में रहने वालों तक मेडिकल सेवाएं आसानी से पहुंचाने का है. चौथा वादा यह था कि पाइप के जरिए पीने का पानी यानी नल का पानी हर घर तक पहुंचेगा. पांचवां यह वादा किया गया कि सभी बुज़ुर्ग नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलेगा.

अभिषेक बनर्जी ने इन वादों को एक व्यापक विकास रोडमैप का हिस्सा बताया. उन्होंने पत्थर प्रतिमा विधानसभा क्षेत्र में सरकारी कार्यक्रमों के प्रभाव को दर्शाने के लिए कई आंकड़े भी पेश किए. उनके अनुसार, 'युवाश्री' परियोजना के तहत 16,608 युवाओं (पुरुष और महिलाएं) को हर महीने 1,500 रुपये मिल रहे हैं. 'लक्ष्मी भंडार' योजना के तहत 93,000 महिलाओं को मासिक लाभ मिल रहा है. इसके अलावा, 'स्वास्थ्य साथी' स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम से 97,954 लोगों को लाभ पहुंचा है.

उन्होंने पिछले तीन सालों में हुए बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया. 'पथश्री' परियोजना के माध्यम से, सरकार ने इस विधानसभा क्षेत्र में 297 ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर 145 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. इसके साथ ही, अभिषेक ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की और उस पर राज्य के हिस्से का फंड रोकने का आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण आवास और पेयजल परियोजनाओं के लिए मिलने वाले फंड को रोक दिया है, जिससे पश्चिम बंगाल में विकास कार्यों में बाधा आ रही है.

अपने भाषण के अंत में, अभिषेक ने सीधे मतदाताओं से अपील की. ​​उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया कि वे अपने वोटों के रूप में तृणमूल कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दें. उन्होंने कहा, "आप अपने वोट के रूप में हमें अपना आशीर्वाद दें, और हम संघर्ष जारी रखेंगे." उन्होंने आगे कहा कि यदि उनकी पार्टी दोबारा सत्ता में आती है, तो वह पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवा और संचार के बुनियादी ढांचे को और अधिक मजबूत करेगी. अपने इन भाषणों के माध्यम से, अभिषेक बनर्जी मतदाताओं विशेष रूप से युवा पीढ़ी के मन में आशा और उम्मीद की भावना जगाने का प्रयास कर रहे हैं.

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ममता का प्रचार का तरीका बिल्कुल अलग

जहां एक ओर अभिषेक बनर्जी अपनी रैलियों में विकास से जुड़े आंकड़े और नीतिगत प्रतिबद्धताओं को प्रस्तुत करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार करने का तरीका उनसे बिल्कुल अलग है. उसी दिन, ममता बनर्जी उत्तरी बंगाल के डुआर्स क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही थीं. चालसा से लतागुड़ी जाते समय उन्होंने आदिवासी नर्तकों के एक समूह को पारंपरिक नृत्य करते देखा. ममता बनर्जी उनके साथ शामिल हो गईं और कुछ देर तक उन कलाकारों के साथ डांस किया. इस पल ने ममता बनर्जी की अनोखी राजनीतिक शैली को दिखाया. एक ऐसी शैली जो आम लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव और स्थानीय सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में सहज भागीदारी पर जोर देती है.

उनके चुनाव प्रचार के तरीके में अक्सर उत्सव जैसा माहौल बनाना और सीधे भीड़ के साथ घुलना-मिलना शामिल होता है. यह शैली अभिषेक बनर्जी के अधिक व्यवस्थित और नीति-आधारित राजनीतिक संदेश से बिल्कुल अलग है. अपने भाषणों में, ममता बनर्जी ने जाति-आधारित राजनीति की भी कड़ी आलोचना की है. उन्होंने तर्क दिया कि समाज को धार्मिक या जातीय आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए. उनके अनुसार, राजनीतिक चर्चाओं में लोगों को हिंदू, मुस्लिम, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने इस तर्क को एक शक्तिशाली रूपक के माध्यम से समझाया.

ममता बनर्जी ने कहा कि खून की कोई जाति नहीं होती. जब खून इंसान के शरीर के अंदर बहता है, तो हो सकता है कि वह किसी खास व्यक्ति की पहचान से जुड़ा हो. लेकिन एक बार जब वह खून दान कर दिया जाता है और ब्लड बैंक में जमा हो जाता है, तो वह अपनी सारी पहचान खो देता है. जब बाद में उसका उपयोग किसी दूसरे व्यक्ति की जान बचाने के लिए किया जाता है, तो उस पर जाति या धर्म का कोई ठप्पा नहीं लगा होता. वह बस एक इंसान की जान बचाने का जरिया बन जाता है. इस उदाहरण के माध्यम से, ममता बनर्जी ने सामाजिक एकता और विभाजनकारी पहचान की राजनीति को अस्वीकार करने के अपने संदेश पर जोर दिया. उनके अनुसार, समाज को जाति, धर्म या समुदाय के मतभेदों के बजाय मानवता पर ध्यान देना चाहिए.

इस प्रकार, जहां अभिषेक बनर्जी का चुनाव प्रचार विकास के आंकड़ों, शासन की उपलब्धियों और नीतिगत वादों पर केंद्रित है, वहीं ममता बनर्जी भावनात्मक जुड़ाव, सांस्कृतिक प्रतीकों और सामाजिक सद्भाव के मजबूत संदेश पर निर्भर रहना जारी रखती हैं. ये दोनों विपरीत, फिर भी एक-दूसरे के पूरक, शैलियां मिलकर तृणमूल कांग्रेस की व्यापक चुनावी रणनीति की नींव बनाती हैं. ऐसा लगता है कि इस बार उन्होंने अपने ही अनोखे तरीके से भविष्य का निर्माण किया है.

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