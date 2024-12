आप बंगाल में कब्जा करेंगे और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे... बांग्लादेश मुद्दे पर दिखा ममता बनर्जी का रौद्र रूप

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा को लेकर भारत में विरोध-प्रदर्शन तेज हो रहे हैं. हिंसा का असर पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ओडिशा और असम में देखा जा रहा है. इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है. ममता बनर्जी ने सोमवार को बंगाल विधानसभा में कहा, "कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बिहार पर कब्जा करेंगे. ओडिशा पर कब्जा करेंगे. मैं उनसे कहती हूं कि भाई आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और सुंदर रहिए. आपमें तो क्या किसी में भी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है कि वो बांगला, बिहार और ओडिशा सब पर कब्जा कर लेंगे और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे. ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है."

ममता ने कहा, "हम बहुत सर्तक लोग हैं. अविभाजित भारत के नागरिक हैं. हम हर चीज में सक्षम हैं, लेकिन हम सब्र रखना भी जानते हैं. बांग्लादेश की राजनीति से हमारा कोई लेना-देना नहीं है. हमें किसी और उकसावे में नहीं आना चाहिए."

