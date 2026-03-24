मणिपुर में उग्रवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है. मणिपुर के तेंगनौपाल जिले में सुरक्षा बलों ने भारत-म्यांमार सीमा के पास से प्रतिबंधित संगठन पीआरईपीएक (आरए) के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की ओर से मंगलवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी गई है. साथ ही पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि गिरफ्तार उग्रवादियों में पांच नाबालिग भी शामिल हैं.

पुलिस ने अपने बयान में बताया कि इन्हें मोरेह थाना क्षेत्र में सीमा स्तंभ 77 और 82 के बीच के इलाके से पकड़ा गया. बयान में कहा गया कि पांचों नाबालिगों के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई की जा रही है.

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मणिपुर में तलाशी अभियान चला रहे हैं सुरक्षा बल

दो साल पहले जातीय हिंसा भड़कने के बाद से ही सुरक्षाबल मणिपुर में तलाश अभियान संचालित कर रहे हैं. अब तक कई उग्रवादियों को पकड़ा गया है.

बता दें कि मणिपुर में मई 2023 में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई थी. इस जातीय संघर्ष में 260 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं. साथ ही दोनों समुदायों के बीच में अविश्‍वास चरम पर पहुंच गया. इस हिंसा को रोकने के लिए सरकार को काफी मशक्‍कत करनी पड़ रही है.

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उखरुल जिले में गोलीबारी में एक महिला को गोली लगी

हालांकि मणिपुर में गोलीबारी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. उखरुल जिले में सोमवार को संदिग्ध बदमाशों द्वारा की गई गोलीबारी में एक महिला घायल हो गई. अधिकारियों के अनुसार, तंगखुल नगा बहुल जिले के कुकी बस्ती मोंगकोट चेपु गांव में हुई गोलीबारी में महिला के पैर में चोट आई. उन्होंने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद महिला को इलाज के लिए कांगपोकपी जिला ले जाया गया. उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

उखरुल स्थित कुकी सीएसओ वर्किंग कमेटी नामक सामुदायिक समूह ने बताया कि यह घटना दोपहर करीब एक बजे हुई, जब महिलाओं समेत ग्रामीण मुख्य बस्ती से कुछ सौ मीटर दूर खेतों में नियमित कृषि कार्य कर रहे थे.