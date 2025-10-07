बिहार चुनाव के लिए मैथिली का मैसेज क्लियर, मन में हैं 2 सीटें, जानिए NDTV को क्या बताया

बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जा रहे हैं. इधर मिथिलांचल की सीटों पर एक बार फिर बढ़त बनाने के लिए बीजेपी लोक गायिका मैथिली ठाकुर पर दांव खेल सकती है. एनडीटीवी के साथ बातचीत करते हुए मैथिली ठाकुर ने कहा है कि वो मधुबनी की बेनीपट्टी सीट और दरभंगा की अलीनगर सीट में से किसी भी जगह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है.

गौरतलब है कि मैथिली ठाकुर मधुबनी के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता है. वहीं अलीनगर का इलाका उनकी नानी का घर है. उन्होंने साफ कहा कि वो किसी भी सीट से चुनाव में उतर सकती है. पार्टी जहां से टिकट देगी वो चुनाव में उतरने के लिए तैयार है. मैथिली ने पिछले दिनों भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के संगठन प्रभारी विनोद तावडे और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की थी. इसके बाद से उनके चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं.

मैथिली ठाकुर इसी साल जुलाई में 25 साल की हुई हैं. साल 2011 में महज 11 वर्ष की उम्र में मैथिली ने गीत-संगीत के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई और तब से वह इस क्षेत्र में सक्रिय हैं.

बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा हैं बीजेपी के विधायक

बेनीपट्टी विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला होता रहा है. बीजेपी के विनोद नारायण झा अभी विधायक हैं. विनोद नारायण झा पार्टी के दिग्गज नेता माने जाते हैं. वहीं कांग्रेस की तरफ से भावना झा ने 2015 के चुनाव में जीत दर्ज की थी. जन सुराज की तरफ से भी इस सीट पर तैयारी की जा रही है.

क्या है चुनाव का कार्यक्रम

चुनाव आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक पहले चरण कुल 121 सीटों पर मतदान कराया जाएगा तो दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान कराया जाएगा. चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना 10 अक्तूबर को की जाएगी. पहले चरण में 17 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंदगे. नामांकन पत्रों की जांच 18 अक्टूबर को की जाएगी तो 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. इस चरण का मतदान छह नवंबर को कराया जाएगा.

