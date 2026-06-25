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कौन हैं IPS महेश दीक्षित, जिन्हें सरकार ने बनाया नया IB चीफ, कश्मीर में भी संभाल चुके हैं बड़ी जिम्मेदारी

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कौन हैं IPS महेश दीक्षित, जिन्हें सरकार ने बनाया नया IB चीफ, कश्मीर में भी संभाल चुके हैं बड़ी जिम्मेदारी

सीनियर IPS अधिकारी डॉ. महेश दीक्षित को देश की सबसे अहम आंतरिक खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) का नया डायरेक्टर बनाया गया है. महेश दीक्षित 1993 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी हैं. वे अब तक IB में स्पेशल डायरेक्टर के तौर पर अहम जिम्मेदारी संभाल रहे थे. दीक्षित मौजूदा आईबी प्रमुख तपन कुमार डेका की जगह लेंगे. डेका 2022 से आईबी की कमान संभाल रहे थे.

सरकार ने की नियुक्ति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमिटी ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर, IPS महेश दीक्षित को इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर बनाने को मंजूरी दे दी है. यह नियुक्ति IPS तपन कुमार डेका की जगह पर होगी. उनका कार्यकाल पद संभालने की तारीख से दो साल या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक रहेगा.

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कौन हैं महेश दीक्षित?

डॉ महेश दीक्षित देश के सबसे अनुभवी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स में गिने जाते हैं. उन्होंने आर्टिकल 370 हटाए जाने के वक्त जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी संभाली. वे IB की श्रीनगर यूनिट के प्रमुख रहे. उनके पास जम्मू-कश्मीर और लेह जैसे बेहद संवेदनशील इलाकों की जिम्मेदारी थी.

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