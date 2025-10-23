विज्ञापन
महाराष्ट्र के लातूर में कॉलेज ‘फ्रेशर्स’ पार्टी के दौरान मारपीट, एक छात्र की मौत, छह अरेस्ट

महाराष्ट्र के लातूर जिले के एक निजी कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी के दौरान कथित तौर पर मारपीट में एक छात्र की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने छह छात्रों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि यह घटना 8 अक्टूबर को लातूर के महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) क्षेत्र में स्थित एक कॉलेज में आयोजित ‘फ्रेशर्स' पार्टी के दौरान हुई.

पार्टी में डांस के दौरान शुरू हुआ एक मामूली विवाद जल्द ही हिंसा में बदल गया जब पीड़ित सूरज शिंदे का छात्रों के एक समूह से झगड़ा हुआ. पुलिस ने बताया कि गुस्से में आकर इस समूह ने कथित तौर पर शिंदे पर लाठियों से हमला किया और उसे घूंसे मारे. 

एक बयान के अनुसार, गंभीर रूप से घायल शिंदे को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहा उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद कॉलेज के एक छात्र की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और 16 अक्टूबर तक चार छात्रों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने बताया कि मंगलवार (21 अक्टूबर) को दो और छात्रों की संलिप्तता सामने आने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके साथ ही पकड़े गए आरोपियों की संख्या बढ़कर छह हो गई है. उसने बताया कि इन सभी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

