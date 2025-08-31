मोबाइल लोकेशन ने खोला राज: प्रेमी ने ही की प्रेमिका की हत्या, 3 गिरफ्तार

रत्नागिरी तालुका के मिरजोल गांव में दो हफ्ते से लापता युवती भक्ती जितेंद्र मयेकर की गुमशुदगी की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई. पुलिस जांच में सामने आया कि भक्ती की हत्या उसी के प्रेमी दुर्वास दर्शन पाटील ने की थी. आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के बाद शव को आंबा घाट के सुनसान इलाके में फेंक दिया.

मोबाइल लोकेशन ने खोला राज

भक्ती मयेकर 17 अगस्त को घर से यह कहकर निकली थी कि वह अपनी सहेली के घर जा रही है, लेकिन उसके बाद से वह वापस नहीं लौटी. परिजनों ने रत्नागिरी शहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस निरीक्षक विवेक पाटील और उनकी टीम ने जांच शुरू की तो मोबाइल लोकेशन से पता चला कि 16 अगस्त को भक्ती खंडाळा इलाके में गई थी, जहां उसका प्रेमी दुर्वास दर्शन पाटील भी रहता था.

आरोपी ने कड़ी पूछताछ में कबूला जुर्म

पुलिस ने जब दुर्वास दर्शन पाटील को हिरासत में लिया, तो वह शुरुआत में टालमटोल करता रहा. लेकिन कड़ी पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने भक्ती की हत्या की और शव को आंबा घाट में फेंक दिया. शनिवार शाम पुलिस ने शव बरामद कर लिया.

तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मुख्य आरोपी दुर्वास दर्शन पाटील के साथ विश्वास विजय पवार और सुशांत शांताराम नरळकर को भी गिरफ्तार किया है। ये तीनों ही रत्नागिरी के खंडाला इलाके के रहने वाले हैं.

ये भी पढ़ें:- सीमा विवाद से आगे बढ़ेगा भारत-चीन रिश्ता? गलवान से लेकर ट्रेड डील तक मोदी-जिनपिंग मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजर