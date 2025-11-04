विज्ञापन
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों का ऐलान, तीन चरणों में होंगे वोटिंग, जानिए मुंबई में कब होगा इलेक्शन

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा कर दी गई है. राज्य में तीन चरणों में चुनाव होंगे. मुंबई नगर निगम का चुनाव जनवरी में हो सकता है.

  • महाराष्ट्र में स्थानीय चुनावों का ऐलान कर दिया गया है, तीन चरण में होंगे चुनाव
  • 31 जनवरी 2026 से पहले सभी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए गए हैं
  • मुंबई, पुणे और ठाणे जैसे बड़े शहरों में तीसरे और अंतिम चरण में चुनाव कराने की योजना
मुंबई:

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव का ऐलान कर दिया गया है. राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने आज इसकी घोषणा की. उन्होंने बताया कि 31 जनवरी 2026 से पहले स्थानीय निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि पूरी चुनाव प्रक्रिया तीन चरणों में संपन्न की जाएगी. उन्होंने बताया कि पहले चरण में राज्य में 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव होंगे. 

पहला चरण नवंबर/दिसंबर में होगा

पहले चरण में राज्य की 246 नगर परिषदों (Municipal Council) और 42 नगर पंचायतों (Nagar Panchayat) के चुनाव होंगे. जिसकी प्रक्रिया लगभग 21 दिनों की होगी. 2 दिसंबर को चुनाव होंगे 
और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे.  

दूसरा चरण दिसंबर-जनवरी में होगा. इसके बाद जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव कराए जाएंगे.

अंतिम चरण जनवरी में कराया जाएगा. इसमें बड़े शहरों के नगर निगम (जैसे मुंबई, पुणे, ठाणे आदि) के चुनाव होंगे. 

EVM के माध्यम से होंगे चुनाव 

चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने स्पष्ट किया है कि चुनाव ईवीएम EVM के माध्यम से होंगे और 10 नवंबर 17 नवंबर तक नॉमिनेशन दाखिल करने की प्रक्रिया चलेगी. उन्होंने बताया कि उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं. जाति प्रमाण पत्र की वैधता 6 महीने के भीतर जमा करनी होगी. वाघमरे ने बताया कि 13 हजार मतदान केंद्र बनाए जाएंगे. मतदान ईवीएम EVM द्वारा होगा. इसके लिए 27 हजार बैलेट यूनिट का इस्तेमाल किया जाएगा.

