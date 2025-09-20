Solar Eclipse 2025 : सूर्य ग्रहण में किस चीज का दान करने पर क्या मिलता है फल, पढ़ें सिर्फ एक क्लिक में

Surya Grahan 2025 Daan Samagri: साल 2025 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 21-22 सितंबर की रात को लगेगा. यह सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, क्योंकि जिस वक्त ग्रहण लगेगा उस वक्त भारत में रात होगी. यह ग्रहण 21 सितंबर की रात 11 बजे शुरू होकर अगले दिन तड़के 3 बजकर 23 मिनट तक रहेगा. यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जो ज्योतिष की नजर में खास महत्व रखता है, लेकिन जहां पर यह दृश्मान रहेगा वहां पर इसका प्रभाव पड़ेगा.

हिंदू मान्यता के अनुसार ग्रहण का समय किसी भी शुभ काम को करने के लिए ठीक नहीं होता, लेकिन यह समय मंत्र जप, आत्मचिंतन और दान पुण्य के लिए काफी अहम माना जाता है. भारत में सूर्य ग्रहण को सिर्फ खगोलीय घटना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाता है. पुरानी मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण के दौरान या उसके बाद कुछ चीजों का दान करने से जीवन में शुभता आती है और परेशानियों से राहत मिलती है. आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण में किस चीज का दान करने पर किस फल की प्राप्ति होती है.

किन-किन चीजों का दान करें (Donate These Things During Solar Eclipse)

1. चना दान करने का महत्व

ग्रहण के समय चना का दान करना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है और परिवार में समृद्धि आती है. साथ ही यह भी माना गया है कि चने का दान बृहस्पति ग्रह को मजबूत करता है, जिससे शिक्षा, करियर और वैवाहिक जीवन में सुधार होता है.

2. गेहूं का दान

अगर किसी की नौकरी में रुकावट चल रही हों या काम में तरक्की न मिल रही हो, तो सूर्य ग्रहण के दिन गेहूं का दान करना फायदेमंद माना गया है. इससे करियर में स्थिरता आती है और आगे बढ़ने के रास्ते खुलते हैं.

3. लाल वस्त्र दान करें

लाल रंग का वस्त्र ग्रहण के दिन दान करना आत्मबल और आत्मविश्वास को बढ़ाता है. जिन लोगों को जीवन में बार-बार निराशा मिलती है या जो मानसिक रूप से थके हुए महसूस करते हैं, उनके लिए यह उपाय राहत देने वाला हो सकता है.

4. गुड़ का दान

गुड़ से जुड़ी मान्यता बताती है कि इसका दान करने से आर्थिक स्थिति बेहतर होती है. जिनका पैसा कहीं अटका हो या व्यापार में घाटा हो रहा हो, उनके लिए यह एक आसान और असरदार उपाय माना गया है.

5. तांबे का बर्तन दान करें

सूर्य ग्रह के कारक तांबा होता है, इसलिए तांबे का बर्तन दान करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं. कहा जाता है कि यह उपाय पुराने रोगों से राहत दिलाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है.

6. केला दान करना क्यों जरूरी है

केले का दान करना ग्रहण के बाद शुभ माना गया है. इसका संबंध जीवन में संतुलन और खुशहाली से जोड़ा जाता है. यह पारिवारिक समस्याओं को दूर करने और रिश्तों में मिठास लाने में मदद करता है.

