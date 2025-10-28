महागठबंधन घोषणापत्र का कवर देखकर ही समझ में आ गया, बिहार में चल रहा है किसका तेज

बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने अपना घोषणपत्र जारी कर दिया है. 'तेजस्वी प्रण' के नाम से जारी इस मेनिफेस्टो में कुछ तस्वीर ही पूरी कहानी बता रही है. घोषणापत्र के पहले पेज पर तेजस्वी यादव की बड़ी सी तस्वीर है जबकि राहुल गांधी को ऊपर कोने में छोटी सी तस्वीर में समेटा गया है. दरअसल, महागठबंधन बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव के सीएम फेस पर मैदान में उतरी है. पर जिस तरह राहुल गांधी की तस्वीर छोटी रखी गई है वो जरूर कौतुहल पैदा कर रही है.

बिहार का 'तेजस्वी प्रण'

ये पूरा घोषणापत्र तेजस्वी यादव के इर्द-गिर्द ही बुना गया है. पहले पेज के टॉप पर एक जगह लिखा है, न्यायपूर्ण नए बिहार के लिए इंडिया गठबंधन का संकल्प पत्र 2025. पर सारी बातें तेजस्वी के लिए ही हैं. इसी पेज पर लिखा है, 'संपूर्ण बिहार का संपूर्ण परिवर्तन तेजस्वी प्रतिज्ञा, तेजस्वी प्रण.

राहुल की फोटो छोटी

कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की घोषणापत्र पर छोटी तस्वीर ने जरूर सबका ध्यान खींचा है. तेजस्वी की तस्वीर बताती है कि बिहार में उनकी पार्टी और उनका कद किस स्तर का है. चाहे बात सीट शेयरिंग की हो या फिर सीएम फेस पर हर जगह आरजेडी ने कांग्रेस को पीछे धकेला है. अब मेनिफेस्टो के पेज पर राहुल की छोटी तस्वीर के जरिए आरजेडी ने बड़ा संदेश दे दिया है.

कांग्रेस के लिए क्या संदेश

हालांकि, तेजस्वी यादव ने पटना में हुए महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को लेकर कई बातें कीं. उन्होंने कहा भी कि कल से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी प्रचार में जुट जाएंगे. लेकिन जिस तरीके से राहुल की तस्वीर को छोटा दिखाया गया है, इससे कांग्रेस खेमे में बेचैनी जरूर होगी. वोटर अधिकार यात्रा के बाद अभी तक राहुल गांधी बिहार नहीं आए हैं. अब तस्वीर वाली घोषणापत्र के बाद क्या होता है देखना दिलचस्प होगा.



लालू, राबड़ी को भी जगह

घोषणापत्र में लालू यादव और रबड़ी देवी को भी जगह दी गई है. लेकिन उनकी तस्वीर काफी छोटी रखी गई है. मुकेश सहनी की तस्वीर घोषणापत्र में तीसरी सबसे बड़ी तस्वीर है. यानी सहनी की तस्वीर के जरिए आरजेडी ने बड़ा संदेश दिया है.