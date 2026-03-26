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प्रयागराज से हैदराबाद तक पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें, सरकार बोली- तेल-LPG सप्लाई पर संकट नहीं, 3 दिन में PNG कनेक्शन मिलेगा

Petrol Diesel Shortage Latest Updates: सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर के साथ पीएनजी कनेक्शन बुकिंग बढ़ाने का फैसला किया है. सरकार ने यह भी कहा है कि देश में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं है.

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प्रयागराज से हैदराबाद तक पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें, सरकार बोली- तेल-LPG सप्लाई पर संकट नहीं, 3 दिन में PNG कनेक्शन मिलेगा
Petrol Diesel Shortage Latest Updates: पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें
नई दिल्ली:

सरकार ने साफ कहा है कि भारत में पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस सिलेंडर का कोई संकट नहीं है, लेकिन भारत में फिर भी प्रयागराज से लेकर हैदराबाद तक पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें दिख रही हैं.सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों के बीच सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा है. साथ ही एलपीजी पैनिक बुकिंग या पेट्रोल पंपों पर भीड़ न लगाने की अपील की है.  पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि देश की सभी ऑयल रिफाइनरी कच्चे तेल के प्रचुर भंडार के साथ पूरी ताकत से काम कर रही हैं.  देश में पेट्रोल और डीजल का भंडार है, इसकी बिक्री में भी कोई दिक्कत नहीं है.पेट्रोल-डीजल पर कुछ इलाकों में अफवाहों के कारण भारी भीड़ देखी गई है. सरकार ने एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर सप्लाई सामान्य होने के साथ राज्यों को कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई भी बढ़ा दी है. होटल-रेस्तरां, सामुदायिक किचेन वाले जगहों पर भी धीरे-धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं.


1. पीएनजी कनेक्शन नहीं लिया तो एलपीजी बंद 

सरकार ने दो टूक कहा है कि जिन इलाकों में पीएनजी सप्लाई उपलब्ध है और फिर भी वहां के ग्राहक एलपीजी सिलेंडर चला रहे हैं तो उन्हें इसकी आपूर्ति बंद की जा सकती है. गैस वितरण कंपनियां ऐसे शहरों के रसोई गैस सिलेंडर ग्राहकों को नोटिस भेजेंगी, जहां पाइपलाइन सप्लाई है. नोटिस के 3 महीने में ग्राहकों को पीएनजी कनेक्शन लेना होगा. अन्यथा एनओसी लेनी पड़ेगी. सरकार होटल-रेस्तरां और दुकानदारों को भी पीएनजी कनेक्शन लेने को कह रही है. पीएनजी पाइपलाइन से सीधे रसोई तक पहुंचती है और सिलेंडर बुकिंग नहीं करनी पड़ती. 

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2. होर्मुज से गुजर पाएंगे भारतीय जहाज

ईरान ने भारत समेत 5 देशों के जहाजों को होर्मुज समुद्री गलियारे से गुजरने को हरी झंडी दे दी है. इससे सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे खाड़ी देशों से भारत को तेल-गैस और एलपीजी की होने वाली सप्लाई का संकट भी दूर हो जाएगा. पिछले 8-10 दिनों में होर्मुज में फंसे शिवालिक, नंदा देवी जैसे कई जहाज भी भारत आ चुके हैं. 

petrol pump

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3. कमर्शियल गैस सिलेंडर कोटा 50 फीसदी 

सरकार ने होटल-रेस्तरां और दुकानों के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई 50 प्रतिशत तक बढ़ा दी है. LPG पर पैनिक बुकिंग भी 85 लाख से घटकर अब 50-55 लाख पर आ गई है. ऐसे में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी हालात सामान्य हो रहे हैं. 

4. ढाई लाख पीएनजी कनेक्शन बांटे

एलपीजी गैस आपूर्ति पर दबाव कम करने के लिए सरकार पाइप वाली रसोई गैस (PNG) कनेक्शन में तेजी लाने का आदेश दिया है. पीएनजी और सीएनजी सप्लाई भी सामान्य है. पिछले 25 दिन में ढाई लाख  पीएनजी कनेक्शन बांटे गए हैं. 2 लाख 20 हजार एलपीजी ग्राहकों ने पीएनजी को चुना है.जमाखोरों और कालाबाजारी पर तगड़ा एक्शन लिया गया है. 2700 से अधिक छापों में 2 हजार सिलेंडर पकड़े गए. 155 गिरफ्तारी हुई हैं.

petrol pump

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5. PNG कनेक्शन 3 दिन में देना होगा

पीएनजी कनेक्शन पर छूट भी दी जा रही है. आवासीय इलाके में 3 दिनों के भीतर कनेक्शन को अनुमति देनी होगी. गैस एजेंसियों को 48 घंटे के भीतर भी कनेक्शन देना होगा. कंपनियां टालमटोल नहीं कर पाएंगी. पाइपलाइन कनेक्शन का आवेदन अस्वीकार नहीं किया जा सकेगा.  पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) ने इसकी निगरानी के लिए नोडल एजेंसी बनाई है. किसी आवासीय परिसर में पीएनजी पाइपलाइन बिछाने के लिए अगर कोई संस्थान अनुमति नहीं देता है, तो उन्हें नोटिस दिया जाएगा. 

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