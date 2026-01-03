'धुरंधर' में रणवीर सिंह या अक्षय खन्ना, कौन किस पर भारी? साउथ के सिंघम ने इसे बताया असली धुरंधर

आदित्य धर की धुरंधर रिलीज के बाद चर्चा का विषय बन गई है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की. हालांकि फिल्म की सक्केस के बाद यह बहस भी शुरू हो गई कि फिल्म में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसकी है? फैंस का एक तबका अक्षय खन्ना के रहमान डकैत के विलेन वाले रोल की तारीफ कर रहा है, जो दर्शकों दिलों पर गहरी छाप छोड़ी. कहा जाने लगा कि फिल्म में अक्षय कुमार रणवीर सिंह पर भारी पड़े हैं. वहीं कुछ लोगों का तर्क है कि रणवीर सिंह के लिए अपनी परफॉर्मेंस को ज्यादा सहज तरीके से देना ज़्यादा मुश्किल काम था. कन्नड़ स्टार शिव राजकुमार भी इसी दूसरे ग्रुप में हैं. एक्टर ने हाल ही में एक फिल्म इवेंट में अपनी पसंद बताई.



कन्नड़ सुपरस्टार फिलहाल अपनी आने वाली फिल्म 45 का प्रमोशन कर रहे हैं, जिसके लिए वह हाल ही में मुंबई में थे. फिल्म के एक प्रमोशनल इवेंट मेंएक्टर से धुरंधर के बारे में उनकी राय पूछी गई, जिसकी उन्होंने तारीफ की. जब पत्रकार ने कहा कि उन्हें लगा कि फिल्म में अक्षय खन्ना ने रणवीर सिंह से बेहतर परफॉर्मेंस दी है, तो एक्टर ने बीच में टोकते हुए कहा, “अक्षय खन्ना मुझे पसंद आए, लेकिन रणवीर सिंह मुझे ज़्यादा पसंद आए.

फिर एक्टर ने बताया कि उन्हें क्यों लगा कि रणवीर के सामने ज्यादा मुश्किल काम था और उन्होंने इसे कितनी खूबसूरती से परफॉर्म किया. अक्षय खन्ना का रोल ऐसा है कि वह जो चाहें कर सकते हैं. उन्हें वह आज़ादी थी, लेकिन रणवीर ने किया, वह करना बहुत मुश्किल था.”

धुरंधर में रणवीर एक भारतीय जासूस के रोल में दिखे जो पाकिस्तानी गैंगस्टर रहमान डकैत के गैंग में घुसपैठ करता है, जिसका किरदार अक्षय खन्ना ने निभाया है. रहमान क्रूर, ओवर-द-टॉप और लाउड है, वहीं रणवीर यानी हमजा को शांत दिखाया गया है. बिना किसी की ध्यान खीचे.