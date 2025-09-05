विज्ञापन
विशेष लिंक

गणेश उत्सव में 'लव जिहाद' की झांकी पर बवाल, पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज

झांकी में 'लव जिहाद' का दृश्य दिखाया गया था, जिस पर एक समुदाय के लोग भड़क गए और पथराव शुरू कर दिया. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया.

Read Time: 2 mins
Share
गणेश उत्सव में 'लव जिहाद' की झांकी पर बवाल, पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज
  • मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के महिदपुर में गणेश उत्सव के दौरान लव जिहाद की झांकी पर पथराव के कारण तनाव फैल गया
  • झांकी में दिखाए गए लव जिहाद के दृश्य से एक समुदाय के लोग भड़क उठे और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी
  • झांकी में इस्तेमाल पुतलों से टोपी, दाढ़ी और बुर्का हटाने की मांग को एसडीएम ने तुरंत पूरा करने का आश्वासन दिया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
उज्जैन:

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में गणेश उत्सव के दौरान 'लव जिहाद' की झांकी को लेकर तनाव फैल गया. यह घटना महिदपुर में हुई, जहां गणेश सवारी के दौरान एक विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने झांकी पर पत्थर फेंके. इसके बाद पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया.

यह बवाल तब शुरू हुआ जब गणेश उत्सव की झांकी मोती मस्जिद के पास से गुजर रही थी. झांकी में 'लव जिहाद' का दृश्य दिखाया गया था, जिस पर एक समुदाय के लोग भड़क गए और पथराव शुरू कर दिया. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया.

घटना के बाद, मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने तहसील कार्यालय को घेर लिया. उन्होंने मांग की कि झांकी में इस्तेमाल किए गए पुतलों से टोपी, दाढ़ी और बुर्का हटाया जाए. हालांकि, एसडीएम अजय होंगे ने तुरंत हटाने का आश्वासन दिया. इसके बाद कुछ युवा नाराज हो गए और हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर फ्लैग मार्च किया फिलहाल, इलाके में शांति बनी हुई है और स्थिति नियंत्रण में है. एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई और अप्रिय घटना न हो.

ललित जैन के इनपुट के साथ
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Madhya Pradesh News, Ujjain, Ganesh Utsav, Ganesh Utsav Love Jihad, Tableau Of Love Jihad
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com