उज्जैन के कॉलेज में भिड़े छात्रों के गुट, मोबाइल में भजन बजा तो दोस्तों संग मिलकर छात्र को पीटा; 8 पर FIR

Madhya Pradesh Hindi News: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित एक कॉलेज में शुक्रवार को मोबाइल पर भजन लगाने की बात पर छात्रों के दो गुटों के बीच विवाद (Students Group Clash) हो गया. घटना में छात्रों से मारपीट करने पर हिंदूवादी संगठन ने कॉलेज का घेराव किया. तनाव फैलने पर भारी पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी. मामले में नागझिरी पुलिस ने मारपीट करने वाले 8 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

पुलिस के अनुसार, देवास रोड स्थित अल्पाइन कॉलेज (Alpine College) में बी फार्मा द्वितीय वर्ष का छात्र मोहित सिंह शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे बस से कॉलेज जा रहा था. इस दौरान उसके बस में मोबाइल पर भजन चलता देख सहपाठी हसन अली ने आवाज कम करने को कहा. इस पर मोहित ने तुरंत आवाज कम कर दी. बाद में हसन अपने साथी सोहेल खान, रेहान मन्सूरी, मोहम्मद मोइस, सुफियान आदि के साथ क्लास में पहुंचा और मोहित को गाली-गलौज करते हुए धमकाया. यहां शिक्षिका के हस्तक्षेप से मामला शांत हो गया.

कैंटीन में हुई मारपीट

मोहित ने पुलिस को बताया कि कुछ देर बाद उसके दोस्त ने कहा कि रेहान और सोहेल कैंटीन में बुला रहे हैं. वह दोस्त आदित्य राज सिंह, विनयपाल सिंह, विजय गौड़, कमलेश सूर्यवंशी और विश्वराज सिंह के साथ कैंटीन पहुंचा. आरोप है कि कैंटीन में सोहेल , रेहान मन्सूरी, मोहम्मद मोइस, महफूज बेग, सुफियान, हसन अली ने डंडों और थप्पड़-मुक्कों से पीटा. इधर घटना का पता चलते ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य कालेज पहुंच गए और कॉलेज घेर लिया.

आठ पर केस दर्ज

घटना से तनाव फैलने की सूचना मिलते ही सीएसपी श्वेता गुप्ता, टीआई कमल निगवाल फोर्स के साथ कॉलेज पहुंचे और स्थिति को संभाला. मामले में सीएसपी गुप्ता ने बताया कि विवाद मोबाइल पर बज रहे भजन की आवाज कम करने को लेकर शुरू हुआ था. मामले में 8 लोगों पर मामला दर्ज किया है. फिलहाल दोनों पक्षों को शांत करवाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

दोषी छात्रों को कॉलेज से निकालने की मांग

पीड़ित छात्र मोहित सिंह के पिता मुकेश सिंह ने बताया कि कॉलेज से उन्हें फोन पर सूचना दी गई थी कि उनके बेटे पर हमला हुआ है. उन्होंने कॉलेज प्रशासन से मांग की है कि दोषी छात्रों को कॉलेज से निकाला जाए और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महामंत्री सिद्धार्थ यादव ने बताया कि विवाद की खबर लगते ही कॉलेज पहुंचे और आरोपी छात्रों को निष्कासित की मांग की है.

नियमानुसार होगी कार्रवाई

अल्पाइन कॉलेज के निदेशक राजेश शर्मा ने कहा कि फार्मेसी विभाग के कुछ छात्रों के बीच कैंटीन में विवाद हुआ था, जिसके बाद झगड़े की स्थिति बनी. बाद में कुछ संगठनों द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन देने के साथ थाने में भी आवेदन दिया है.