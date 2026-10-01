करोड़ों के नकली Louis Vuitton प्रोडक्ट्स जब्त, कीमत लाखों में; जूते-मोजे से लेकर हैंडबैग तक, PICS

बेंगलुरु में इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड लुई विटॉन (Louis Vuitton) के नाम पर कथित तौर पर नकली उत्पादों की बिक्री का मामला सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है. व्हाइटफील्ड पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार एक कंपनी करोड़ों रुपये के सामान को प्रतिष्ठित ब्रांड के नाम से बेच रही थी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में उत्पाद जब्त किए हैं. मामले ने ब्रांड कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस आपूर्ति श्रृंखला से लेकर बिक्री नेटवर्क तक हर पहलू की जांच कर रही है.

नामी ब्रांड्स के नकली प्रोडक्ट्स का जखीरा

ऑपरेशंस मैनेजर की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला

पुलिस के अनुसार लग्जरी फैशन ब्रांड लुई विटॉन के ऑपरेशंस मैनेजर ने व्हाइटफील्ड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि ब्रांड इंटरनेशनल नाम की कंपनी Louis Vuitton के नाम और ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर उत्पाद बेच रही थी. कंपनी पर करोड़ों रुपये मूल्य के सामान की बिक्री का आरोप है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

स्टोरी में पुलिस का छापा

छापेमारी में बड़ी मात्रा में सामान बरामद

पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में कई तरह के उत्पाद बरामद किए गए हैं.

बरामद सामग्री में 18 जोड़ी जूते, 75 अंडरगारमेंट्स, 35 शॉल, एक महिलाओं का हैंडबैग, पांच शर्ट और 85 जोड़ी मोजे शामिल हैं. इसके अलावा अन्य सामान भी जब्त किए गए हैं.

पुलिस अब यह जांच कर रही है कि जब्त किए गए उत्पाद वास्तव में नकली हैं या नहीं और उन पर ब्रांड का नाम किस आधार पर इस्तेमाल किया जा रहा था.

नकली ब्रांडेड मोजे

ब्रांड इंटरनेशनल की गतिविधियों की होगी जांच

जांच के दौरान पुलिस केवल जब्त सामान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कंपनी के पूरे कारोबारी ढांचे की भी पड़ताल करेगी. पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि कंपनी को सामान कहां से मिल रहा था, उसकी बिक्री किस स्तर पर हो रही थी और क्या वितरण का नेटवर्क बेंगलुरु से बाहर भी फैला हुआ था. कंपनी के खरीद-बिक्री संबंधी दस्तावेज, आपूर्ति श्रृंखला और कारोबारी रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में लिए गए हैं.

लग्जरी ब्रांड के नकली जूते

सप्लाई चेन की भी होगी पड़ताल

पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित नकली उत्पादों का स्रोत क्या था और उन्हें बाजार तक किस माध्यम से पहुंचाया जा रहा था. जांच एजेंसियां यह भी देख रही हैं कि क्या कंपनी को इस बात की जानकारी थी कि वह कथित तौर पर नकली सामान बेच रही है या नहीं. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इन उत्पादों को खरीदने या वितरित करने में अन्य लोग या कारोबारी भी शामिल थे या नहीं.

हैंडबैग भी मिला

ट्रेडमार्क उल्लंघन का मामला

विशेषज्ञों के अनुसार किसी प्रतिष्ठित ब्रांड का नाम, लोगो या ट्रेडमार्क बिना अनुमति इस्तेमाल करना बौद्धिक संपदा और ट्रेडमार्क कानूनों का उल्लंघन माना जा सकता है. यदि जांच में यह साबित होता है कि उत्पाद नकली थे और उन्हें लुई विटॉन के नाम पर बेचा जा रहा था, तो संबंधित पक्षों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. इसी आधार पर पुलिस ब्रांड स्वामित्व और ट्रेडमार्क से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच कर रही है.

बोरी में भरे प्रोडक्ट्स

अन्य दुकानों तक पहुंच की भी जांच

व्हाइटफील्ड पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विभिन्न पहलुओं पर जांच जारी है. पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित कारोबार केवल एक दुकान तक सीमित था या फिर इसका नेटवर्क अन्य दुकानों और बाजारों तक भी फैला हुआ था. इसके लिए संबंधित लोगों से पूछताछ की जाएगी और बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे.

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