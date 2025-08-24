68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में हिस्सा लेने बारबाडोस जाएंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला

68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन बारबाडोस में होने जा रहा है. ये सम्मेलन 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक चलेगा. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसमें भाग लेने के लिए ब्रिजटाउन, बारबाडोस जाएंगे. साथ ही राज्यसभा के उपसभापति, 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी और सचिव भी सम्मेलन में भाग लेंगे. बिरला इस सम्मेलन की आम सभा को 'राष्ट्रमंडल: ग्लोबल पार्टनर ' विषय पर संबोधित करेंगे.

इंडियन पार्लियामेंट्री डेलिगेशन के सदस्य इस सम्मेलन में आयोजित की जा रही सात कार्यशालाओं में भाग लेंगे, जिसमें शामिल हैं;

लोकतंत्र के समर्थन के लिए अपनी संस्थाओं को सुदृढ़ करना

डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से लोकतंत्र का संवर्धन करना और डिजिटल विभाजन का सामना करना

महिलाओं और सुलभता की दृष्टि से मानवीय पहलू का समर्थन करना

जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य पर इसका खतरा - स्थायी समाधान खोजना

लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाना और पारदर्शिता लाना : संसदों और चुनावों में वित्तीय पारदर्शिता

राष्ट्रीय संसद बनाम प्रांतीय, प्रादेशिक और हस्तांतरित विधानमण्डल : शक्तियों के पृथक्करण की रक्षा और संरक्षण

सुशासन, बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रमंडल की भूमिका

सम्मेलन के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में दी गई जानकारी

आम सभा और कार्यशालाओं के अलावा, एक युवा गोलमेज सम्मेलन भी होगा जिसका विषय है “ सुरक्षित और स्वतंत्र रहकर उन्नति करना . गैंग वॉयलेन्स से लेकर साइबर-बुलिंग तक की आधुनिक चुनौतियों पर विजय पाने के लिए युवाओं को सशक्त बनाना. इसी संबंध में 24 अगस्त 2025 को माननीय लोक सभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में विभिन्न मंत्रालयों की ब्रीफिंग बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों को सम्मेलन के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई थी.