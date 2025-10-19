व्यापारियों का बढ़ाया हौसला, छोटे दुकानदारों से की बातचीत... कोटा के मेले में पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 

दीपावली के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शनिवार देर रात कोटा के प्रसिद्ध मेले में पहुंचे. उन्होंने आम नागरिकों की तरह बाजार में घूमकर खरीदारी की, विभिन्न स्टालों पर गए, छोटे व्यापारियों और कारीगरों से मुलाकात की, उनके अनुभव सुने और मेले के आयोजन को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी लिए.

बिरला ने कहा कि यह मेला केवल मनोरंजन और उत्सव का स्थल नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने का एक सशक्त मंच है. देशभर से आए छोटे व्यापारी, हस्तशिल्पी और कारीगर यहां अपने हाथों से बनाए उत्पाद प्रदर्शित करते हैं, जो हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. उन्होंने कहा कि मेले के परिसर को और अधिक सुव्यवस्थित और व्यापार-अनुकूल बनाना आवश्यक है, ताकि कारीगरों और उद्यमियों को अपने उत्पादों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का अवसर मिल सके.

व्यापारियों से सीधा संवाद

बिरला ने मेले में मौजूद दुकानदारों से विस्तार से बातचीत की और उनके व्यवसाय से जुड़ी चुनौतियों को समझा. उन्होंने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और मेले की सुविधाओं व ढांचे में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन केवल सांस्कृतिक उत्सव तक सीमित न रहें, बल्कि स्थानीय उद्योग, हस्तशिल्प और उद्यमिता को बढ़ावा देने का माध्यम बनें. इस खास मौके पर ओम बिरला ने कहा कि मेले में भाग लेने वाला हर व्यापारी यह महसूस करे कि यह उसका अपना मंच है, जो उसे आत्मनिर्भर बनने और आर्थिक रूप से सशक्त होने का अवसर देता है.

चाय की चुस्की के साथ लिया मेले का आनंद

लोकसभा अध्यक्ष ने देर रात तक मेले में समय बिताया और वहां की रौनक का आनंद लिया. उन्होंने आम लोगों के बीच बैठकर चाय की चुस्की ली और परिवारों से बातचीत की. बिरला ने कहा कि यह मेला कोटा की पहचान है और हर वर्ष नए स्वरूप और नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है.उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हमारा प्रयास रहेगा कि कोटा का यह मेला न केवल सांस्कृतिक उत्सव के रूप में, बल्कि स्थानीय उत्पादों, कला, हस्तशिल्प और उद्यमिता के सबसे बड़े मंच के रूप में स्थापित हो. इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा.

छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को प्रेरित करते हुए बिरला ने कहा कि उनका परिश्रम ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है. आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में ऐसे उद्यमियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ऐसे मेले उनके लिए नए अवसरों के द्वार खोलते हैं.

मेले में देर रात तक मौजूद रहे लोकसभा अध्यक्ष से मिलने और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए नागरिकों में उत्साह देखा गया. ओम बिरला ने लोगों से संवाद करते हुए सभी को आगामी दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह त्योहार सबके जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आए.

