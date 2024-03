लोकसभा चुनाव : BJP की 111 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी, कंगना रनौत को मौका; वरुण गांधी का टिकट कटा

प्रमुख चेहरे जिन्हें बीजेपी ने दिया टिकट

भारतीय जनता पार्टी की पांचवी लिस्ट में पार्टी ने बिहार के बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के नाम का ऐलान किया है. वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री राम कृपाल यादव को पाटलीपुत्रा और रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब से उम्मीदवार बनाया गया है. पूर्वी चंपारण से पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह को भी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर के पुत्र और राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर को नवादा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है.नित्यानंद राय उजियारपुर से चुनाव लड़ेंगे.

हिमाचल के मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया है. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का टिकट कट गया है उनकी जगह पर अतुल गर्ग को उम्मीदवार बनाया गया है. पीलीभीत से वरूण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है. सुल्तानपुर से मेनका गांधी को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया गया है.

यूपी में किसे मिला टिकट?

बीजेपी ने यूपी के 13 और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है. पहले 51 और अब 13 मिलाकर कुल 64 नाम घोषित हो गए है. सहयोगियों को सीटें देने के बाद बीजेपी ख़ुद 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. बरेली से वरिष्ठ नेता संतोष गंगवार की जगह छत्रपाल गंगवार को टिकट मिला है. बाराबंकी से वीडियो वाइरल होने के बाद नए प्रत्याशी को मौका दिया गया है. बदायूं से संघमित्रा मौर्या का भी टिकट कट गया है. हाथरस से मौजूदा सांसद राजवीर सिंह की जगह अनूप वाल्मीकि को टिकट बीजेपी की तरफ से दिया गया है.

के सुरेंद्रन राहुल गांधी के खिलाफ होंगे उम्मीदवार

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड़ सीट से भाजपा ने केरल इकाई के पूर्व अध्यक्ष के सुरेंद्रन को उम्मीदवार बनाया है. भाजपा अब तक 291 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है. इनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, केरल और तेलंगाना समेत अन्य राज्यों के उम्मीदवार शामिल हैं. भोजपुरी गायक पवन सिंह सहित घोषित उम्मीदवारों में से तीन ने विवाद होने के बाद अपने नाम वापस ले लिए हैं.

चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी सहित पार्टी के प्रमुख चेहरों के नामों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है और वे सभी अपने मौजूदा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं. लोकसभा की 543 सीट के लिए 19 अप्रैल से एक जून के बीच सात चरण में चुनाव होना है. मतगणना चार जून को होगी.



राजस्थान में बीजेपी ने किए 7 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा

राजस्थान में बीजेपी ने अब तक 22 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है. इससे पहले बीजेपी ने राजस्थान में 15 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी. अब 7 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा की है. यानी बीजेपी अभी राजस्थान की 3 और सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करेगी. गंगानगर- प्रियंका बालन, झुंझुनू- शुभकरण चौधरी, जयपुर ग्रामीण- राव राजेंद्र सिंह, जयपुर शहर- मंजू शर्मा, टोंक-सवाई माधोपुर- सुखबीर सिंह जौनपुरिया, अजमेर- भागीरथ चौधरी राजसमंद- महिमा विशेश्वर सिंह को टिकट दिया गया है.



