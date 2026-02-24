प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए कार्यालय ‘सेवा तीर्थ' में आज मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक आयोजित की जा रही है. यह बैठक सुबह 11 बजे नए PMO परिसर में होने वाली है, जो हाल ही में प्रधानमंत्री के दक्षिण ब्लॉक स्थित पुराने कार्यालय से शिफ्ट किया गया है. यह पहली बार है जब कैबिनेट की बैठक नए केंद्र में होगी. उधर झारखंड में आज एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक दिन है. वित्तीय वर्ष 2026–27 का वार्षिक बजट आज झारखंड विधानसभा में पेश होगा. राज्य सरकार किन सेक्टरों पर फोकस करेगी बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य या किसान योजनाएँ इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. बजट का आकार कितना होगा और किन आर्थिक प्राथमिकताओं को जगह दी जाएगी, यह आज साफ हो जाएगा.



इस बीच झारखंड में सोमवार शाम हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है. रांची से दिल्ली जा रही एक एयर एम्बुलेंस खराब मौसम के कारण सिमरिया के घने जंगलों में क्रैश हो गई, जिसमें विमान में सवार सातों लोगों की मौत हो गई जिसमें मरीज, उनकी पत्नी, डॉक्टर, केबिन क्रू और दोनों पायलट शामिल थे. इस भीषण दुर्घटना की पुष्टि आधिकारिक तौर पर की जा चुकी है और DGCA ने जांच के आदेश दे दिए हैं.

