प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए कार्यालय ‘सेवा तीर्थ' में आज मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक आयोजित की जा रही है. यह बैठक सुबह 11 बजे नए PMO परिसर में होने वाली है, जो हाल ही में प्रधानमंत्री के दक्षिण ब्लॉक स्थित पुराने कार्यालय से शिफ्ट किया गया है. यह पहली बार है जब कैबिनेट की बैठक नए केंद्र में होगी. उधर झारखंड में आज एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक दिन है. वित्तीय वर्ष 2026–27 का वार्षिक बजट आज झारखंड विधानसभा में पेश होगा. राज्य सरकार किन सेक्टरों पर फोकस करेगी बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य या किसान योजनाएँ इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. बजट का आकार कितना होगा और किन आर्थिक प्राथमिकताओं को जगह दी जाएगी, यह आज साफ हो जाएगा.
इस बीच झारखंड में सोमवार शाम हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है. रांची से दिल्ली जा रही एक एयर एम्बुलेंस खराब मौसम के कारण सिमरिया के घने जंगलों में क्रैश हो गई, जिसमें विमान में सवार सातों लोगों की मौत हो गई जिसमें मरीज, उनकी पत्नी, डॉक्टर, केबिन क्रू और दोनों पायलट शामिल थे. इस भीषण दुर्घटना की पुष्टि आधिकारिक तौर पर की जा चुकी है और DGCA ने जांच के आदेश दे दिए हैं.
LIVE Updates:
उन्नाव में पिता-पुत्री ने मालगाड़ी के आगे कूदकर की खुदकुशी
उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में पिता-पुत्री ने मालगाड़ी के आगे कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. गंगाघाट थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि घटना सोमवार रात करीब पौने नौ बजे कानपुर-लखनऊ रेल मार्ग पर शुक्लागंज क्षेत्र में सहजनी फाटक के पास की है.
उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मालगाड़ी को आता देख यश गुप्ता (45) और उनकी 14 वर्षीय बेटी ने रेलवे लाइन पर छलांग लगा दी जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.
चंडीगढ़ में मनरेगा को लेकर कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन
मनरेगा समेत कई मुद्दों को लेकर किया कांग्रेस पार्टी चंडीगढ़ में मंगलवार से विरोध प्रदर्शन करेगी. सुबह 10 बजे प्रदर्शन की शुरुआत होगी. हरियाणा विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस के सभी विधायक प्रदर्शन में शामिल होंगे.
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिले सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन की शादी का दिया न्योता
टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके घर 'नंदनवन' पर खास मुलाकात की. इस मौके पर सचिन की पत्नी अंजलि तेंदुलकर भी उनके साथ नजर आईं. दरअसल, सचिन एकनाथ शिंदे को अपने बेटे अर्जुन की शादी का न्योता देने पहुंचे थे. सचिन ने मुलाकात के दौरान उपमुख्यमंत्री संग कई मुद्दों पर भी चर्चा की.
एकनाथ शिंदे ने सचिन तेंदुलकर को सरकार के अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जानकारी दी. उपमुख्यमंत्री ने सचिन को शॉल पहनाकर सम्मानित किया और उन्हें फूलों का गुलदस्ता भी भेंट किया.
सेवा तीर्थ में मोदी कैबिनेट की पहली बैठक आज
मोदी कैबिनेट की मंगलवार सुबह ग्यारह बजे बैठक बुलाई गई है। नए प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में यह पहली बार होगी. 13 फरवरी को साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय इमारत में आखिरी बार बैठक हुई थी. उसी दिन प्रधानमंत्री कार्यालय नए भवन सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो गया था.
दिल्ली के मयूर विहार इलाके के एक मॉल की पार्किंग में मिला शव
दिल्ली के मयूर विहार इलाके के एक मॉल की पार्किंग में मिला शव. मॉल की पार्किंग में खड़ी कार में मिला शव. ड्राइवर की मौत दम घुटने से हुई है या उसे अटैक आया, पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आ पाएगा.