मॉनसून के कहर से जूझ रहे जम्मू-कश्मीर और उत्तर भारत के कई हिस्सों में राहत और बचाव कार्यों की रफ्तार तेज हो गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं. आईएमडी ने राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. पूर्वी राजस्थान में झालावाड़ और रायपुर में 140 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और लूणकरणसर में 65 मिमी बारिश दर्ज की गई. विभाग ने सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश की चेतावनी दी है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है.

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एनएचपीसी की सुरंग में भूस्खलन से 19 मजदूर फंस गए थे, जिनमें से 8 को बचा लिया गया है. बाकी 11 मजदूर सुरक्षित हैं और उन्हें भोजन पहुंचाया गया है. बचाव दल मलबा हटाने में जुटे हैं.

हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के चलते 11 जिलों में 1 सितंबर को स्कूल बंद रहेंगे. अब तक 822 सड़कें बंद हो चुकी हैं और 91 फ्लैश फ्लड, 45 क्लाउडबर्स्ट और 93 बड़े भूस्खलन हो चुके हैं.पंजाब सरकार ने भी बाढ़ की स्थिति को देखते हुए 3 सितंबर तक सभी स्कूल बंद रखने का फैसला किया है.

