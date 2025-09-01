विज्ञापन
53 minutes ago
नई दिल्ली:

मॉनसून के कहर से जूझ रहे जम्मू-कश्मीर और उत्तर भारत के कई हिस्सों में राहत और बचाव कार्यों की रफ्तार तेज हो गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं. आईएमडी ने राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. पूर्वी राजस्थान में झालावाड़ और रायपुर में 140 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और लूणकरणसर में 65 मिमी बारिश दर्ज की गई. विभाग ने सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश की चेतावनी दी है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है. 

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एनएचपीसी की सुरंग में भूस्खलन से 19 मजदूर फंस गए थे, जिनमें से 8 को बचा लिया गया है.  बाकी 11 मजदूर सुरक्षित हैं और उन्हें भोजन पहुंचाया गया है. बचाव दल मलबा हटाने में जुटे हैं. 

हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के चलते 11 जिलों में 1 सितंबर को स्कूल बंद रहेंगे. अब तक 822 सड़कें बंद हो चुकी हैं और 91 फ्लैश फ्लड, 45 क्लाउडबर्स्ट और 93 बड़े भूस्खलन हो चुके हैं.पंजाब सरकार ने भी बाढ़ की स्थिति को देखते हुए 3 सितंबर तक सभी स्कूल बंद रखने का फैसला किया है. 

Sep 01, 2025 08:10 (IST)
उत्तराखंड में बारिश से दो की मौत

उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण रविवार को दो व्यक्तियों की मौत हो गयी. मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को अधिकारियों को चौबीसों घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए. भारी बारिश के पूर्वानुमान के बीच देहरादून सहित अनेक जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गयी है. 

Sep 01, 2025 08:09 (IST)
राजस्थान में मानसून अगले पांच छह दिन सक्रिय रहने की संभावना

राजस्थान के जयपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, दौसा समेत कई जिलों में रविवार को हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार रविवार सुबह से शाम साढ़े पांच बजे तक सबसे अधिक बारिश जालोर में 118.5 मिलीमीटर, पिलानी में 51.2 मिमी, हनुमानगढ़ के संगरिया में 24 मिमी, बीकानेर के लूणकरणसर में 23.5 मिमी, वनस्थली में 21 मिमी बारिश दर्ज कीगई. सवाई माधोपुर में शनिवार को एक घर पर आकाशीय बिजली गिरने एक बच्ची की मौत हो गई, सात अन्य लोग झुलस गए. 

