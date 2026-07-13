Live: राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. जिस पर सोमवार के दिन अहम सुनवाई होनी है. सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ एक साथ चार याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. जिसमें मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी की गई थी. दो अलग-अलग याचिकाओं में मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है, जबकि एक अन्य याचिका में सीबीआई की विशेष जांच टीम से जांच, सबूतों को सुरक्षित रखने और मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन की फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की गई है. ऐसे में इस मामले में देशभर की निगाहें टिकी हैं.

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