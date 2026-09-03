नई दिल्ली: नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1200 से अधिक हो गई. हिमालयी क्षेत्र में आई इस आपदा के एक सप्ताह बाद भी बचावकर्मी हजारों लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं. मौसम विभाग ने गुरुवार को पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है. विभाग ने शनिवार तक इस क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान लगाया है. मौसम विभाग ने बताया कि अगले तीन दिनों में पश्चिम बंगाल के उप-हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और उत्तर प्रदेश में तेज बारिश होने की संभावना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के मेयर और कलेक्टर से बात की और शहर में बाढ़ से जुड़े हालात का जायजा लिया. उन्हें राहत कार्यों के बारे में जानकारी दी गई. पीएम मोदी ने उनसे कहा कि वे यह पक्का करें कि नागरिकों को कम से कम परेशानी हो.
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LIVE: जालंधर में गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग
जालंधर के बस्ती बावा खेल इलाके में गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग. दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग बुझाने की कोशिश में जुटी हैं.
LIVE: तमिलनाडु से केरल तक ड्रग्स नेटवर्क पर ED की बड़ी कार्रवाई
नशे के कारोबार से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है. ड्रग्स की तस्करी से हुई कमाई को हवाला, बैंक खातों, संपत्तियों और दूसरे माध्यमों से खपाने के आरोपों की जांच के तहत तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और केरल में कई ठिकानों पर PMLA के तहत छापेमारी चल रही है. जांच का फोकस ड्रग्स से कमाए गए पैसे यानी का पूरा नेटवर्क तलाशने और उससे बनाई गई संपत्तियों का पता लगाने पर है.
LIVE: पीएम मोदी ने वाराणसी में वाराणसी के मेयर और डीएम से बाढ़ के हालातों का लिया जायजा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के मेयर और कलेक्टर से बात की और शहर में बाढ़ से जुड़े हालात का जायज़ा लिया. उन्हें राहत कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। पीएम मोदी ने उनसे कहा कि वे यह पक्का करें कि नागरिकों को कम से कम परेशानी हो.
LIVE: पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है. विभाग ने शनिवार तक इस क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान लगाया है. अगले तीन दिनों में पश्चिम बंगाल के उप-हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और उत्तर प्रदेश में तेज बारिश होने की संभावना है.
LIVE: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1200 के पार
नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बुधवार को बढ़कर 1200 से अधिक हो गई. हिमालयी क्षेत्र में आई इस आपदा के एक सप्ताह बाद भी बचावकर्मी हजारों लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं.