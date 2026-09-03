नई द‍िल्‍ली: नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1200 से अधिक हो गई. हिमालयी क्षेत्र में आई इस आपदा के एक सप्ताह बाद भी बचावकर्मी हजारों लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं. मौसम विभाग ने गुरुवार को पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है. विभाग ने शनिवार तक इस क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान लगाया है. मौसम विभाग ने बताया कि अगले तीन दिनों में पश्चिम बंगाल के उप-हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और उत्तर प्रदेश में तेज बारिश होने की संभावना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के मेयर और कलेक्टर से बात की और शहर में बाढ़ से जुड़े हालात का जायजा लिया. उन्हें राहत कार्यों के बारे में जानकारी दी गई. पीएम मोदी ने उनसे कहा कि वे यह पक्का करें कि नागरिकों को कम से कम परेशानी हो.

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