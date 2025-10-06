LIVE: कटक में बवाल - दुर्गा विसर्जन के दौरान दो गुटों की झड़प, इंटरनेट बंद, कर्फ्यू

ओडिशा के कटक शहर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिससे पूरा इलाका तनाव की चपेट में आ गया. घटना के बाद स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को हालात काबू में लाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ीं. हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक डीसीपी समेत कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. बताया जा रहा है कि विवाद विसर्जन जुलूस के दौरान रास्ते को लेकर शुरू हुआ जो देखते ही देखते पत्थरबाजी और आगजनी में बदल गया. फिलहाल प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी है और भारी पुलिस बल तैनात है. विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने सोमवार को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है.

राजनीतिक पारा भी चढ़ा

घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को ओडिशा बंद का आह्वान किया है. संगठन का आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने हालात संभालने में देरी की, जिससे हिंसा भड़की. दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन ने कहा कि “स्थिति अब नियंत्रण में है” और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. राजनीतिक दलों ने भी शांति की अपील की है. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वरिष्ठ अधिकारियों को हालात पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं.

इंटरनेट बंद, शहर में सन्नाटा

कटक के संवेदनशील इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद होने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है. स्कूलों और बाजारों में भी सन्नाटा पसरा है. प्रशासन ने लोगों से सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील की है.

