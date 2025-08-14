विज्ञापन
विशेष लिंक

देश ने किया वीरों को सलाम, स्वतंत्रता दिवस 2025 पर वीरता पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट जारी

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति की तरफ से गैलेंट्री अवॉर्ड समेत कई अहम सम्मान की घोषणा की गई है.

Read Time: 2 mins
Share
देश ने किया वीरों को सलाम, स्वतंत्रता दिवस 2025 पर वीरता पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट जारी
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गैलेंट्री अवॉर्ड की हुई घोषणा
  • स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर के नायकों को गैलेंट्री अवॉर्ड से सम्मानित किया.
  • इस बार 233 जवानों को युद्धकालीन गैलेंट्री अवॉर्ड और 1000 से अधिक को अलग-अलग सम्मान दिए गए.
  • युद्धकालीन अवॉर्ड में परम वीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और सेना मेडल शामिल होते हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति की तरफ से गैलेंट्री अवॉर्ड का ऐलान किया गया है. इस बार के ये अवॉर्ड ऑपरेशन सिंदूर के नायकों के नाम रहा है. 233 जवानों को गैलेंट्री अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. जबकि 1000 से ज्यादा जवानों को इस बार अलग-अलस सम्मान से सम्मानित किया गया है. 

Latest and Breaking News on NDTV

जिन जवानों को गैलेंट्री अवॉर्ड दिया गया है वो असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मरी, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश,बीएसएफ, सीआरपीएफ, फायर सर्विस, होम गार्ड और सिविल डिफेंस सर्विस, और फायर सर्विस से हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

वॉर टाइम गैलेंट्री अवॉर्ड्स में परमीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और सेना मेडल शामिल हैं. वहीं, पीस टाइम गैलेंट्री अवॉर्ड में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल (गैलेंट्री) दिया गया है. आपको बता दें कि विशिष्ट अवॉर्ड की दो सीरीज होती हैं. पहली सीरीज युद्ध की होती है.

LIST - I by jha15sachin

इसमें सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल व आदि शामिल हैं. दूसरी सीरीज में परम विशिष्ट सेवा मेडल, अतिविशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल शामिल हैं. खास बात ये है कि ये सीरीज ऑपरेशन और नॉन ऑपरेशन काम से जुड़ी हो सकती है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Independence Day 2025, AWARDEES OF GALLANTRY MEDAL
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com