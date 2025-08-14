देश ने किया वीरों को सलाम, स्वतंत्रता दिवस 2025 पर वीरता पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट जारी

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति की तरफ से गैलेंट्री अवॉर्ड का ऐलान किया गया है. इस बार के ये अवॉर्ड ऑपरेशन सिंदूर के नायकों के नाम रहा है. 233 जवानों को गैलेंट्री अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. जबकि 1000 से ज्यादा जवानों को इस बार अलग-अलस सम्मान से सम्मानित किया गया है.

जिन जवानों को गैलेंट्री अवॉर्ड दिया गया है वो असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मरी, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश,बीएसएफ, सीआरपीएफ, फायर सर्विस, होम गार्ड और सिविल डिफेंस सर्विस, और फायर सर्विस से हैं.

वॉर टाइम गैलेंट्री अवॉर्ड्स में परमीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और सेना मेडल शामिल हैं. वहीं, पीस टाइम गैलेंट्री अवॉर्ड में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल (गैलेंट्री) दिया गया है. आपको बता दें कि विशिष्ट अवॉर्ड की दो सीरीज होती हैं. पहली सीरीज युद्ध की होती है.

LIST - I by jha15sachin

इसमें सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल व आदि शामिल हैं. दूसरी सीरीज में परम विशिष्ट सेवा मेडल, अतिविशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल शामिल हैं. खास बात ये है कि ये सीरीज ऑपरेशन और नॉन ऑपरेशन काम से जुड़ी हो सकती है.