लाहौल-स्पीति में ऐसी बर्फबारी! सड़क पर फिसलन, आफत में टूरिस्ट; पुलिस कर रही मदद

लाहौल-स्पीति पुलिस ने सभी यात्रियों से बर्फ प्रभावित क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा करने से बचने और अपनी सुरक्षा के लिए समय-समय पर जारी की जाने वाली सलाह का पालन करने की अपील की है.

लाहौल-स्पीति में ऐसी बर्फबारी! सड़क पर फिसलन, आफत में टूरिस्ट; पुलिस कर रही मदद
लाहौल-स्पीति का बर्फबारी से बुरा हाल.
  • हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में इन दिनों भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ है.
  • लाहौल-स्पीति में लगातार बर्फबारी के कारण लगभग 150 वाहन फंस गए थे, पुलिस ने उनको सुरक्षित निकाल लिया है.
  • पर्यटकों को बर्फ प्रभावित क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
लाहौल-स्पीति:

हिमाचल प्रदेश का मौसम इन दिनों बर्फबारी से गुलजार है. राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है. र्यटक बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं. पहाड़ों से लेकर पेड़-पौधों तक, हर जगह बर्फ की सफेद चादर बिछी दिखाई दे रही है. लाहौल-स्पीति का बर्फ से बुरा हाल है. यहां इतनी ज्यादा बर्फ गिर रही है कि जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. लगातार हो रही भारी बर्फबारी के चलते कई वाहन वहां फंस गए थे. बर्फबारी और फिसलन भरी सड़कों की वजह से फंसे लगभग 150 वाहनों को निकालने के लिए पुलिस और बचाव दल ने एक अभियान चलाया और सभी को सफलतापूर्वक बाहर निकाला. 

लाहौल-स्पीति में बर्फबारी की वजह से कुछ पर्यटक भी वहां फंसे हुए थे. पुलिस ने उन सभी को उनके वाहनों समेत सुरक्षित बाहर निकाल लिया है. वहीं जिला लाहौल-स्पीति पुलिस अधीक्षक शिवानी मेहला ने बताया कि जिले में आने वाले सभी पर्यटकों को सावधान रहने की सलाह दी गई है.

गुरुवार को सभी चालकों और पर्यटकों को मौजूदा मौसम और सड़क की स्थिति के बारे में और सुरक्षित रहे की जानकारी दी गई, साथ ही उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया भी गया है. लाहौल-स्पीति पुलिस ने सभी यात्रियों से बर्फ प्रभावित क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा करने से बचने और अपनी सुरक्षा के लिए समय-समय पर जारी की जाने वाली सलाह का पालन करने की अपील की है.

सेब की फसलों को हो रहा नुकसान

बता दें कि लाहौल-स्पीति में मौसम ने इस बार जमकर कहर बरपाया है. जहां पहले भारी बरसात के चलते गोभी की फसल खेतों में ही तबाह हो गई और अब बर्फबारी के चलते सेब पर संकट छाया हुआ है. बर्फबारी की वजह से कई जगहों पर सेब के पौधों को नुकसान हुआ है. जिसके चलते पहले किसान परेशान थे और अब बागवान भी खासे परेशान दिख रहे हैं.
 

