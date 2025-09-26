लद्दाख हिंसा मामले में बड़ा एक्शन, सोनम वांगचुक गिरफ्तार, हिंसा में 4 लोगों की हुई थी मौत

Sonam Wangchuk Arrested: लेह-लद्दाक में बीते दिनों हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी. जबकि करीब 70 लोग घायल हुए थे. बीते दिनों हुई इस हिंसा में आक्रोशित लोगों ने लद्दाख में भारी तोड़-फोड़ और आगजनी की थी. प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर को भी फूंक दिया था. इस हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने गुरुवार को लद्दाख के एक्टिविस्‍ट सोनम वांगचुक के NGO- स्‍टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्‍चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (SECMOL) को मिलने वाले विदेशी फंड से जुड़ा लाइसेंस कैंसिल कर दिया है. अब सोमन वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है.



सरकार ने शाम को वांगचुक के इस एनजीओ को मिले FCRA रजिस्‍ट्रेशन को कैंसिल करने का फैसला किया है. वांगचुक पर बार-बार एनजीओ के लिए विदेशी फंड हासिल करने वाले कानून के उल्‍लंघन का आरोप लगा है. यह कदम लद्दाख को पूर्ण राज्‍य का दर्जे वाली मांग के लिए हुए छात्रों के हिंसक विरोध प्रदर्शन के 24 घंटे के बाद उठाया गया है.

वांगचुक लंबे समय से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं. उनका आंदोलन 10 सितंबर से फिर से जोर पकड़ रहा था. वह खुद को गांधीवादी बताते हैं और अनशन को गांधी का अहिंसक हथियार मानते हैं, लेकिन बुधवार की हिंसा में जब युवा आंदोलनकारियों ने पुलिस और स्थानीय भाजपा कार्यालय पर हमला किया, तो उनकी छवि अचानक बदल गई. वांगचुक ने इस घटना के लिए अपनी जिम्मेदारी कम दिखाई और कहा कि युवा आक्रोशित हो गए थे, क्योंकि उनके साथियों की तबीयत खराब हो रही थी.

जानिए कौन हैं सोनम वांगचुक

सोनम वांगचुक लद्दाख के एक जाने-माने इंजीनियर, शिक्षक और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं. उनका जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख में हुआ. उनके पिता का नाम सोनम वांग्याल और मां शेरिंग है. उन्होंने NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और इसके बाद शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपनी यात्रा शुरू की.