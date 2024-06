Kuwait Building Fire: धुएं में दम घुटने से हुई ज्यादातर लोगों की मौत, शवों की पहचान के लिए डीएनए जांच जारी

इस भीषण आग हादसे में कई शव इतनी बुरी तरह जल गए कि उनकी पहचान तक नहीं हो पा रही. विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शवों की पहचान के लिए डीएनए जांच की जा रही है. विदेश राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद खाड़ी देश जाने वाले गोंडा के सांसद ने कहा कि शवों को घर लाने के लिए भारतीय वायुसेना का विमान तैयार है. उन्होंने कहा, "जैसे ही शवों की पहचान हो जाएगी, उनके परिजनों को सूचित कर दिया जाएगा और हमारा वायुसेना का विमान शवों को वापस ले आएगा."

Amb @AdarshSwaika visited the Al-Adan hospital where over 30 Indian workers injured in today's fire incident have been admitted. He met a number of patients and assured them of full assistance from the Embassy. Almost all are reported to be stable by hospital authorities. pic.twitter.com/p0LeaErguF