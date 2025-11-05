कोटपूतली सब्जी वाले की पलटी किस्मत, पांच सौ के लॉटरी टिकट ने रातों-रात बना दिया करोड़पति

पांच सौ रुपये के लॉटरी के एक टिकट ने राजस्थान के कोटपूतली निवासी एक व्यक्ति की जिंदगी बदल दी है. कोटपूतली निवासी व्यक्ति ने पहले पुरस्कार के रूप में 11 करोड़ रुपये जीते हैं. इसमें खास बात यह है कि लॉटरी जीतने वाला व्यक्ति सड़क किनारे रेहड़ी लगाकर सब्जी बेचता है. उसका कहना है कि पुरस्कार के रूप में मिलने वाले पैसों से वह अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करेगा और बच्चों को अच्छे से पढ़ाएगा.

क्या था लॉटरी के टिकट का नंबर

दिवाली से पहले कोटपूतली के एक साधारण सब्जी विक्रेता की जिंदगी पूरी तरह बदल गई. पंजाब राज्य लॉटरी के दिवाली बंपर 2025 में कोटपूतली बहरोड़ जिले के कोटपूतली निवासी अमित सेहरा ने पहला इनाम जीत लिया है. 32 साल के अमित सड़क किनारे सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं. इससे होने वाली आमदनी से घर का खर्च चलाते हैं. अमित ने यह टिकट बठिंडा से 500 रुपये में खरीदा था. उनके टिकट का नंबर A438586 था.इस टिकट ने उनकी किस्मत बदल दी. लॉटरी का ड्रॉ 31 अक्टूबर को लुधियाना में शाम आठ बजे निकाला गया. पहले इनाम के तौर पर 11 करोड़ रुपये की घोषणा की गई.यह इनाम अमित सेहरा को मिला.

मिली जानकारी के मुताबिक अमित ने अपने परिवार के साथ बठिंडा पहुंचकर दावा प्रक्रिया पूरी की. इस जीत के बाद उनके परिवार और दोस्तों समेत मोहल्ले में खुशी का माहौल है. लोग अमित की किस्मत और मेहनत दोनों की चर्चा कर रहे हैं. दिवाली बंपर में दूसरे इनाम के तौर पर एक करोड़ रुपये और तीसरे इनाम के तौर पर 50 लाख रुपये का प्रावधान था. कुल 6,691 करोड़ रुपये के पुरस्कार रखे गए थे. अमित का कहना है कि इतनी बड़ी राशि मिलना सपने जैसा है. वह इस रकम का उपयोग परिवार की जरूरतों और बच्चों की पढ़ाई में करेंगे.

ये भी पढ़ें: रेल हादसे के बीच 'नीरो' बने आपदा मंत्री टंकाराम, राज्योत्सव में राग मल्हार छेड़ते कैमरे में हुए कैद!