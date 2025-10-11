विज्ञापन
विशेष लिंक

US टैरिफ असल में वरदान, भारत को आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाया... कोटक एएमसी के MD नीलेश शाह

कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह ने कहा कि इन टैरिफ ने एक तत्काल जरूरत पैदा कर दी है. अब सरकार घरेलू नीतियों पर तेजी से काम कर रही है, जिनका मकसद देश के भीतर खपत बढ़ाना, रोजगार पैदा करना और निवेश को बढ़ावा देना है.

Read Time: 2 mins
Share
US टैरिफ असल में वरदान, भारत को आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाया... कोटक एएमसी के MD नीलेश शाह
  • कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह के अनुसार अमेरिकी टैरिफ भारत के लिए आर्थिक अवसर बने हैं.
  • अमेरिका ने भारत सहित लगभग 70 देशों के सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लागू किया है जो व्यापार दबाव का हिस्सा है.
  • भारत ने अमेरिकी टैरिफ को अनुचित बताया है और इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखी है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह ने कहा कि अमेरिका ने भारत के सामानों पर जो टैक्स (टैरिफ) लगाए हैं, वह देश के लिए वरदान साबित हुआ है. शाह के मुताबिक, अमेरिका के इन बाहरी दबावों ने भारत सरकार को मजबूर कर दिया है कि वह अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान दे. इसमें रूस से आने वाले तेल पर 25% टैरिफ भी शामिल है.

उन्होंने कहा कि इन टैरिफ ने एक तत्काल जरूरत पैदा कर दी है. अब सरकार घरेलू नीतियों पर तेजी से काम कर रही है, जिनका मकसद देश के भीतर खपत बढ़ाना, रोजगार पैदा करना और निवेश को बढ़ावा देना है.

अमेरिका ने 7 अगस्त को भारत सहित लगभग 70 देशों के सामानों पर 25% टैरिफ लगा दिया था. इसके बाद, उसने रूस से भारत के कच्चे तेल आयात पर इस टैरिफ को बढ़ाकर 50% करने की योजना की भी घोषणा की. भारत ने इन शुल्कों को "अनुचित" बताया है और वह अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है.

हालांकि, भारत ने अभी तक जवाबी टैक्स नहीं लगाए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को अपने भाषण में कहा था कि वह बढ़ते अमेरिकी व्यापार दबाव के बीच देश के किसानों, मछुआरों और छोटे व्यवसायों के हितों की रक्षा करेंगे.

कोटक महिंद्रा एएमसी के प्रमुख का मानना है कि अमेरिका के इन सख्त कदमों ने भारत को अपनी अंदरूनी आर्थिक कमजोरियों को दूर करने और घरेलू विकास को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nilesh Shah, US Tariffs, US News, Kotak Mahindra AMC
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com