कोराडी महालक्ष्मी जगदम्बा माता मंदिर मार्ग पर हुआ हादसा, सब सुरक्षित, जानिए मंदिर की मान्यता

नागपुर के करीब कोराडी स्थित महालक्ष्मी जगदम्बा माता मंदिर के पास गेट के काम के दौरान निर्माण का एक हिस्सा नीचे गिर गया. प्रारंभिक जानकारी में कुछ मजदूरों के उस हिस्से के नीचे दबे होने की बात सामने आई है. शनिवार रात घटना होते ही आनन-फानन में पुलिस-प्रशासन पहुंच गया. बीजेपी नेता तथा राज्य में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले इस संस्थान के अध्यक्ष हैं. कुछ घंटे बाद पुलिस उप आयुक्त निकेतन कदम ने बताया कि मलबे के नीचे से सभी लोग निकाल लिए गए हैं. अभी तक कुल 9 लोग घायल हैं. सभी को अस्पताल ले जाया गया है. जान का नुकसान नहीं हुआ है. मलबे के नीचे और लोगों के दबे होने की आशंका नहीं है.

नागपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर

महाराष्ट्र में नागपुर शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर मां जगदम्बा माता विराजी हैं. श्री महालक्ष्मी जगदम्बा मंदिर संस्थान के अनुसार, प्राचीन काल में, कोराडी को जाखपुर के नाम से जाना जाता था, जिस पर राजा झोलन का शासन था. उन्हें सात पुत्रों की प्राप्ति हुई. इनके नाम जनोबा, नानोबा, बनोबा, बैरोबा, खैरोबा, अग्नोबा और दत्तासुर थे. इन पुत्रों के होते हुए भी, राजा का हृदय भारी था, क्योंकि उन्हें एक पुत्री की लालसा थी. उन्होंने देवताओं को प्रसन्न करने और पुत्री प्राप्ति का आशीर्वाद पाने के लिए धार्मिक अनुष्ठान—यज्ञ, हवन, पूजा और तपश्चर्या करवाए. उनकी उत्कट प्रार्थनाओं के फलस्वरूप, उनके यहां एक दिव्य सुंदरी कन्या का जन्म हुआ. जिस क्षण राजा झूलन ने उस पर दृष्टि डाली, उन्हें ब्रह्मांड की आदि शक्ति, आदि शक्ति की उपस्थिति का आभास हुआ, जो उस रूप में प्रकट हुईं. यह दिव्य पुत्री न केवल उनके लिए मार्गदर्शक बनीं, बल्कि निर्णय लेने के समय उन्हें स्पष्टता प्रदान करती रही, बल्कि विपत्ति के समय भी उनके साथ खड़ी रहीं.

मूर्ति 'स्वयंभू' है

एक बार ऐसा हुआ कि जब राजा युद्ध पर गए, तो वह अपनी सहज न्याय-भावना और दिव्य अंतर्दृष्टि के साथ उनके साथ गईं. उन्होंने न केवल राजा झोलन के लिए, बल्कि उनके विरोधियों के लिए भी न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. यह उनकी दिव्य शक्ति की एक और पुष्टि थी. युद्ध से विजयी होकर लौटने पर, आदि शक्ति के अवतार के रूप में, उन्होंने सूर्यास्त के समय वहीं रुकने का निर्णय लिया. यह पवित्र स्थान जाखापुर के नाम से जाना गया, जो आज का कोराडी है. किंवदंती है कि वहां पाई गई मूर्ति 'स्वयंभू' है, जिसका अर्थ है कि यह मानव हाथों से नहीं बनाई गई थी, बल्कि स्वयं प्रकट हुई थी. इस पवित्र स्थल के पास एक कुंड और एक गौमुख है, जहां से शीतल जल की एक प्राकृतिक धारा बहती है. आज भी, आस-पास के क्षेत्र में जटिल रंगोली के डिज़ाइन वाले पत्थर देखे जा सकते हैं.

देवी जाखुमाई को समर्पित यह मंदिर प्राचीन वास्तुकला का एक प्रमाण है, जो सुंदरता और आध्यात्मिकता का संगम है. भक्तों का मानना है कि उनकी कृपा से वे पूर्ण जीवन के चार स्तंभों: अर्थ (धन), धर्म (कर्तव्य), काम (इच्छा) और मोक्ष (मुक्ति) को प्राप्त कर सकते हैं.

एक किवदंती और है

एक अन्य किंवदंति बताती है कि 'जखापुर' नाम प्राचीन काल की भटकती आत्माओं से जुड़ा है. राजकुमारी के जन्म से शहर में अपार खुशियां छा गईं. राजा झूलन को अपनी बेटी को देखकर ऐसा लगा जैसे वह किसी लड़की को नहीं, बल्कि मानव रूप में किसी दिव्य देवी को देख रहे हों. जैसे-जैसे वह बड़ी होती गईं, उनकी मनमोहक सुंदरता की चर्चा पूरे शहर में होने लगी और राज्य का हर कोना खुशहाली से भर गया. किराड़ के राजा के पड़ोसी राज्य में, राजकुमारी की सुंदरता की कहानियां कानों तक पहुंचीं. उत्सुकतावश, किराड़ के राजा की बेटी राजकुमारी की सुंदरता को प्रत्यक्ष देखने के लिए कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ जंगल में गईं. लौटने पर, उसने अपने पिता को उसकी सुंदरता का वर्णन किया, जिससे राजा को अपने पुत्र के लिए राजकुमारी की इच्छा हुई. उसने राजा झोलन के पास प्रस्ताव भेजा, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया. क्रोधित होकर, किराड़ के राजा ने प्रस्ताव स्वीकार न करने पर युद्ध की धमकी दी.

मां देवी के तीन स्वरूपों की पूजा

एक परिषद की बैठक के दौरान, राजा झोलन की प्रसिद्ध पुत्री, राजकुमारी जाकुमाई ने किराड के राजा के विरुद्ध युद्ध के लिए अपनी तत्परता की घोषणा की. अपनी पुत्री के दृढ़ निश्चय को पहचानकर और यह जानकर कि वह मात्र एक बालिका नहीं, बल्कि प्रकृति की एक शक्ति है, राजा झोलन ने उसकी इच्छा स्वीकार कर ली. दोनों राज्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ. भयंकर विरोध के बावजूद, किराड का राजा पराजित हुआ और उसने पराक्रमी राजकुमारी जाकुमाई के चरणों में दया की याचना की. राजकुमारी ने उसे तो छोड़ दिया, लेकिन आगे अन्याय न हो, इसकी चेतावनी दी. युद्ध के बाद, विजयी राजकुमारी जाकुमाई राज्य लौट आईं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के समय वह एक दिव्य रूप में परिवर्तित हो गईं. यह स्थान, जहां यह परिवर्तन हुआ था, आज 'दत्तासुर' के नाम से जाना जाता है. इस क्षेत्र में मां देवी के तीन स्वरूपों की एक समृद्ध विरासत भी है, जिन्हें सुबह एक युवा दुल्हन के रूप में, दोपहर में अपनी युवावस्था में और शाम को वृद्धावस्था में दर्शाया गया है. ऐतिहासिक कलाकृतियां इस मंदिर के प्राचीन होने का प्रमाण देती हैं.

बीमारियों और दुखों से मुक्ति

ऐसा माना जाता है कि भोसले वंश का इस क्षेत्र पर शासन था. समय के साथ, भक्तों ने आवासों का निर्माण किया और मंदिर परिसर का विस्तार किया. श्री महालक्ष्मी जगदम्बा मंदिर की स्थापना 24 जुलाई, 1987 को इस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और धार्मिक महत्व के प्रमाण के रूप में की गई थी. इस क्षेत्र में आज भी प्राचीन गोमुख झरना, केवड़ी के पेड़ और शीतल सागर जैसे अवशेष मौजूद हैं. किंवदंतियाँ उस समय की भी बात करती हैं जब ग्रामीण हैजा जैसी बीमारियों से बचने के लिए जखापुर में शरण लेते थे. उनका मानना था कि मंदिर में दर्शन करने और आशीर्वाद लेने से बीमारियों और दुखों से मुक्ति मिलती है. कई कथाओं में देवी द्वारा अपने भक्तों पर किए गए आशीर्वाद का वर्णन है, जिससे उनकी समृद्धि, ज्ञान और कल्याण सुनिश्चित होता है.