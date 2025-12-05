विज्ञापन

नागपुर यूनिवर्सिटी को मिली पहली महिला VC, जानें कौन हैं डॉ. मनाली क्षीरसागर

डॉ. क्षीरसागर की आयु 54 साल हैं. उन्होंने 33 साल के अपने एकेडमिक करियर में प्रिंसिपल, प्रोफेसर जैसे पदों पर कार्य किया है. क्षीरसागर अपनी वर्तमान नियुक्ति से पहले नागपुर स्थित यशवंतराव चव्हाण इंजीनियरिंग कॉलेज में निदेशक (तकनीकी) और सलाहकार के रूप में कार्यरत थीं. 

डॉ. मनाली क्षीरसागर (बाएं) से पहले कार्यवाहक कुलपति डॉ. माधवी चावरे इस पद पर थी.

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय को अपनी पहली महिला कुलपति मिल गई है. वरिष्ठ शिक्षाविद डॉ. मनाली क्षीरसागर ने बुधवार को राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की पहली पूर्णकालिक महिला कुलपति का पदभार संभाला है. उनकी नियुक्ति लगभग तीन महीने के सिलेक्शन प्रोसेस के बाद हुई है. डॉ. मनाली क्षीरसागर से पहले कार्यवाहक कुलपति डॉ. माधवी चावरे इस पद पर थी. पद संभाले के बाद  डॉ. मनाली क्षीरसागर ने कहा कि वो विश्वविद्यालय में प्रौद्योगिकी-उन्मुख पाठ्यक्रम शुरू करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी. 

उन्होंने कहा विश्वविद्यालय का लक्ष्य अपनी एनआईआरएफ (राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क) स्थिति में सुधार करना है और देश भर के छात्रों को आकर्षित करने के लिए क्यूएस रैंकिंग के लिए आवेदन किया है.

कौन हैं डॉ. मनाली क्षीरसागर

डॉ. क्षीरसागर की आयु 54 साल हैं. उन्होंने 33 साल के अपने एकेडमिक करियर में प्रिंसिपल, प्रोफेसर जैसे पदों पर कार्य किया है. क्षीरसागर अपनी वर्तमान नियुक्ति से पहले नागपुर स्थित यशवंतराव चव्हाण इंजीनियरिंग कॉलेज में निदेशक (तकनीकी) और सलाहकार के रूप में कार्यरत थीं. डॉ. मनाली क्षीरसागर ने मशहूर सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज़ से PhD की है और फाइनेंस में MBA की डिग्री है.

