Wow Momos के गोडाउन में लगी आग में मृतकों की संख्या 21 हुई, DNA मैपिंग के लिए भेजे गए 16 नमूने

कोलकाता के आनंदपुर के वाउ मोमोज के गोडाउन में लगी आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है, कई लोग अभी भी लापता हैं. लापरवाही से हुई मौतों के आरोप में पुलिस ने गोडाउन मालिक को गिरफ्तार कर लिया है. अधिकारियों के मुताबिक, गुरुवार दोपहर तक परिजनों के 16 डीएनए नमूने एकट्ठा किए जा चुके हैं. उनको डीएनए मैपिंग के लिए एफएसएल भेजा जाएगा.

अधिकारियों का कहना है कि जानकारी के मुताबिक, डेकोरेटर्स कंपनी के चार कर्मचारी चमत्कारिक रूप से आग की चपेट में आने से बच गए. पुलिस सूत्रों क मुताबिक, इन बचे हुए सदस्यों को जरूरत पड़ने पर जांच के लिए घटनास्थल पर लाया जा सकता है. इस बीच सवाल ये भी है कि डेकोरेटर्स के गोडाउन में आखिर रखा क्या था और खाना कहां बनता था. और घटना वाले दिन वहां कैसे हालात थे.

आग सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन हुआ या नहीं, हो रही जांच

नरेंद्रपुर पुलिस ने मंगलवार रात गरिया इलाके से गंगाधर दास को गिरफ्तार किया. उनको बुधवार को मेडिकल जांच के बाद बरुईपुर उपमंडल न्यायालय में पेश किया गया. सूत्रों के मुताबिक, जिस गोडाउन में आग लगी उसे वाउ मोमोज के मालिक ने गंगाधर दास से किराए पर लिया था. पुलिस अब आग सुरक्षा दिशानिर्देशों के पालन के मामले में वाउ मोमो अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है.

बता दें कि गोडाउन में आग 26 जनवरी, सोमवार की सुबह लगी थी. उस समय मजदूर भीतर सो रहे थे. आग इतनी तेज थी कि वे बाहर निकल ही नहीं पाए और आग में जलकर उनकी दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना में कई और लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है. इस बीच कई मजदूरों के परिजनों ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई है.

'वाउ मोमोज' ने किया 3 कर्मचारियों की मौत का दावा

इस हादसे के बाद 'वाउ मोमोज' के ऑपरेटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका गोदाम आग में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है. सवाल ये है कि क्या आग वाउ मोमोज के गोदाम से ही लगी थी, फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया था. वाउ मोमो अथॉरिटी ने एक बयान जारी कर दावा किया है कि इस घटना में उनके तीन कर्मचारियों की भी मौत हुई है.

जांच में पता चला है कि हादसे वाली जगह पर वाउ मोमो का 12,000 वर्ग फुट का गोडाउन था, जिसका इस्तेमाल पैकेजिंग सामग्री, विभिन्न पेय पदार्थों और अन्य आवश्यक चीजों के स्टोरेज के लिए किया जाता था. आग की वजह से यह गोदाम बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

गोदाम के मुख्य द्वार पर हमें सामग्री के ढेर मिले

अधिकारी ने बताया कि आनंदपुर के पास बाईपास स्थित नाज़िराबाद के दलदली इलाके में मौजूद इस गोदाम और गोदाम के पास फायग ब्रिगेड की अनुमति नहीं थी. उन्होंने कहा कि इमारत be