Wow Momos के गोडाउन में लगी आग, स्टाफ के 3 लोगों की गई जान, हादसे में कुल 19 लोगों की मौत

कोलकाता के आनंदपुर क्षेत्र में दो गोदामों में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है, जबकि 23 से अधिक लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं. यह आग उन ट्विन वेयरहाउस में लगी थी जिनमें से एक प्रसिद्ध फूड ब्रांड WOW MOMOS से जुड़ा बताया जा रहा है.

कंपनी ने इस त्रासदी पर गहरा शोक जताते हुए कहा है कि वह 'खोए हुए अपने तीन बहुमूल्य जीवनों' पर दुखी है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करती है. WOW Momos ने X पर लिखा, 'A heartbreaking loss… We stand together in prayer, support and responsibility.'

3 AM पर लगी आग, 72 घंटे बाद पता चला- कहां से शुरू हुई?

रविवार तड़के करीब 3 बजे EM Bypass के पास आनंदपुर में स्थित दो गोदामों से आग की शुरुआत हुई. इनमें से एक गोदाम मोमो कंपनी से जुड़ा था, जहां बड़ी मात्रा में सॉफ्ट ड्रिंक्स, ड्राई फूड पैकेट और पैक्ड सामग्री रखी हुई थी. हालांकि शुरुआती जांच संकेत देती है कि आग सबसे पहले डेकोरेटर के वेयरहाउस में लगी और फिर नजदीकी मोमो गोदाम तक फैल गई. दोनों गोदामों के बीच मौजूद खाली जगह भी अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री से भरी हुई थी, जिसने आग को फैलने में और तेजी दी. बार-बार कूलिंग ऑपरेशन के बावजूद गोदाम डेढ़ दिन से ज्यादा धधकते रहे.

राहत‑बचाव में दिल दहला देने वाले दृश्य

दमकल दल और पुलिस जब मलबा हटाने में जुटे, तो वहां से कई झुलसे हुए शवों के टुकड़े बरामद किए गए, जिन्हें पहचान पाना असंभव था. पुलिस ने कहा है कि पहचान DNA टेस्ट से की जाएगी. कई लोग काम खत्म कर रात में वहीं सो रहे थे. अधिकतर मृतक फूल सजावट (डेकोरेशन) का काम करते थे. धुआं भरने से कई मजदूर बेहोश हुए और आग में फंस गए.

गोदाम मालिक गिरफ्तार, 8 दिन की पुलिस रिमांड

नरेंद्रपुर पुलिस ने इस मामले में गोदाम मालिक गंगाधर दास को गरिया इलाके से गिरफ्तार किया है. उन्हें बारुईपुर कोर्ट ने 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है. West Bengal Fire Service Act और BNS के कई सेक्शनों में, जिसमें लापरवाही, मानव जीवन को खतरे में डालना और संपत्ति की भारी क्षति शामिल है.

विरोध में BJP सड़कों पर

आग में बड़ी संख्या में लोगों की मौत के बाद विपक्ष ने नाराजगी जताई है. BJP ने 29 जनवरी को सुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में महेश्तला से नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन तक मार्च का ऐलान किया.

ममता बनर्जी ने की बड़ी घोषणा- 10 लाख मुआवज़ा, एक सदस्य को नौकरी

सिंगूर की रैली में बोलते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतकों के परिवारों के लिए राहत का ऐलान किया. राज्य सरकार की ओर से ₹10 लाख, कंपनी और डेकोरेटर की ओर से ₹5 लाख अतिरिक्त साथ ही हर मृतक के परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी का ऐलान हुआ है.

ममता ने कहा, 'कल हमारे कई लोग एक निजी कंपनी में काम करते हुए मर गए। राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है.'

मरने वालों में 3 वर्कर थे wOW MOMOS की सप्लाई यूनिट से

सूत्रों के अनुसार मृतकों में तीन कर्मचारी मोमो कंपनी के डिलीवरी/फूड-चेन यूनिट से थे. बाकी मृतक डेकोरेटर वर्कर्स थे, जो अलग-अलग जिलों से आए थे. अधिकतर लोग गोदाम परिसर में ही रहते और काम करते थे.

इस आगजनी की घटना में अभी भी कई लोग लापता हैं. आशंका है कि यह हादसा कोलकाता की हालिया इतिहास की तीसरी सबसे भीषण आग बन सकता है.