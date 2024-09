बंगाल में स्वास्थ्य भवन के सामने जूनियर डॉक्टर्स का धरना जारी, ममता सरकार के सामने रखी हैं ये शर्तें

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले पर जूनियर डॉक्टरों ने राज्य के स्वास्थ्य भवन के बाहर बारिश के बीच भी लगातार चौथे दिन धरना जारी रखा. प्रदर्शनकारी चिकित्सकों के अनुसार 'स्वास्थ्य भवन' के बाहर उनका धरना तब तक जारी रहेगा जब तक पुलिस आयुक्त, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य सेवा निदेशक और चिकित्सा शिक्षा निदेशक को निलंबित करने सहित प्रमुख मांगें पूरी नहीं हो जातीं. जूनियर चिकित्सकों के संगठन के एक सदस्य ने कहा, ''हम अपना काम फिर से शुरू करना चाहते हैं, लेकिन तब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं.''

#WATCH | RG Kar Medical College & Hospital rape-murder incident | Junior doctors continue their protest for the fourth consecutive night, amid rain at Swasthya Bhawan, in the Salt Lake area of West Bengal's Kolkata. pic.twitter.com/7D7dXkAInE