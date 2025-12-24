न जाम लगेगा, ना पानी भरेगा! आउटर रिंग रोड का पूरा नक्शा बदलने जा रही सरकार, साउथ दिल्ली के मास्टर प्लान को मिली मंजूरी

Delhi News: साउथ दिल्ली में हर रोज ट्रैफिक जाम (South Delhi Traffic) से जूझने वाले लाखों लोगों के लिए आज का दिन एक नई उम्मीद लेकर आया है. दिल्ली सरकार की एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी (EFC) ने 3 अहम प्रोजेक्ट्स को अंतिम मंजूरी दे दी है. इन प्रोजेक्ट्स का मुख्य उद्देश्य साउथ दिल्ली के सबसे व्यस्त रास्तों को सिग्नल-फ्री बनाना और बारिश के मौसम में सड़कों को तालाब बनने से रोकना है.

आउटर रिंग रोड: अब IIT गेट तक बिना ब्रेक का सफर

साउथ दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली आउटर रिंग रोड (Outer Ring Road) पर अब IIT गेट तक का सफर बिना किसी रुकावट के पूरा होगा. सरकार यहां के ट्रैफिक को रफ्तार देने के लिए दो बड़े फ्लाईओवरों का कायाकल्प करने जा रही है. सबसे पहले, मोदी मिल फ्लाईओवर (Modi Mill Flyover) और कैप्टन गौड़ मार्ग के पास एक नया टू-वे फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिस पर करीब ₹313 करोड़ खर्च होंगे. कालकाजी मंदिर से मोदी मिल के बीच बनने वाली यह 3-लेन की सड़क ओखला और नेहरू प्लेस जाने वालों को पुराने जाम से हमेशा के लिए आजादी दिलाएगी.

इसी के साथ, साउथ दिल्ली के व्यस्त सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर (Savitri Cinema Flyover) को भी अब दोगुना चौड़ा किया जाएगा. लगभग ₹59 करोड़ की लागत से बनने वाला यह 435 मीटर लंबा कॉरिडोर 3-लेन का होगा, जिससे ग्रेटर कैलाश-II (GK-II) और आसपास रहने वाले लोगों को भारी राहत मिलेगी. इन दोनों फ्लाईओवरों के तैयार होने के बाद आउटर रिंग रोड का यह पूरा हिस्सा पूरी तरह सिग्नल-फ्री हो जाएगा, यानी अब आपको लाल बत्ती पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप सीधे अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे.

MB रोड: बारिश के पानी से मिलेगी आजादी

साउथ दिल्ली के लिए फ्लाईओवरों के साथ-साथ सरकार ने एक और बड़ी समस्या जलभराव (Waterlogging) का पक्का इलाज खोज लिया है. अक्सर देखा जाता है कि मेट्रो के काम और पुरानी नालियों की कम क्षमता की वजह से एमबी रोड (MB Road) हल्की बारिश में भी तालाब बन जाती थी और गाड़ियां घंटों जाम में फंसी रहती थीं. अब इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए करीब ₹388 करोड़ की लागत से एक खास ड्रेनेज प्रोजेक्ट (MB Road Storm Water Drain) को मंजूरी दी गई है.

इस प्रोजेक्ट के तहत लाडो सराय टी-पॉइंट से पुल प्रहलादपुर तक लगभग 11 किलोमीटर के हिस्से में नई और आधुनिक नालियां बनाई जाएंगी. इसके लिए 'प्री-कास्ट आरसीसी बॉक्स ड्रेन' तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिसमें कुल 22.76 किलोमीटर लंबी नालियां बिछाई जाएंगी. एक बार यह काम पूरा हो जाने के बाद, मानसून के दौरान भी सड़कें सूखी रहेंगी और लोग बिना किसी डर या जाम के MB रोड पर अपना सफर पूरा कर सकेंगे.

कब तक पूरा होगा काम?

साउथ दिल्ली के इन बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर सबसे अच्छी बात यह है कि अब ये फाइलों में बंद नहीं रहेंगे. पीडब्ल्यूडी (PWD) मंत्री परवेश साहिब सिंह (Parvesh Verma) ने साफ कर दिया है कि इन कामों को पूरा करने के लिए 30 महीने यानी करीब ढाई साल की समय सीमा (डेडलाइन) तय की गई है. सरकार ने भरोसा दिलाया है कि PWD विभाग काम की क्वालिटी और समय का पूरा ध्यान रखेगा ताकि प्रोजेक्ट में कोई देरी न हो.

मंत्री ने जनता को संदेश देते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट्स सालों से अटके हुए थे, लेकिन अब हमारा विजन सिर्फ फ्लाईओवर बनाना नहीं, बल्कि ट्रैफिक और पानी की निकासी की समस्या को एक साथ सुलझाना है. उनका लक्ष्य है कि साउथ दिल्ली के नागरिकों को जाम और जलभराव से हमेशा के लिए राहत मिले और यह सुधार केवल कुछ समय के लिए नहीं बल्कि लंबे समय तक टिकने वाला हो.

साउथ दिल्ली के निवासियों को कितना फायदा?

साउथ दिल्ली के लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट्स रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत आसान बना देंगे. सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब आपको कैप्टन गौड़ मार्ग और जीके-II (GK-II) जंक्शन पर रेड लाइट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिससे ट्रैफिक एकदम स्मूथ हो जाएगा. जब सड़कों पर लाल बत्ती का झंझट नहीं होगा, तो आउटर रिंग रोड पर गाड़ियों की रफ्तार अपने आप बढ़ जाएगी और आप कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे.

