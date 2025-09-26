PHOTOS: नमस्ते.. अरुणाचल में पीएम मोदी का स्वागत करने वाली ये महिला IAS आखिर कौन हैं?

पीएम मोदी सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर थे. इस दौरान वह पापुमपारे जिले में पहुंचे थे. वहां पहुंचने पर उनका स्वागत एक महिला अधिकारी ने किया था. पीएम मोदी का अभिवादन करते महिला अधिकारी की तस्वीरें वायरल होने के बाद इस बात की चर्चा हो रही है कि ये अधिकारी कौन हैं.

अरुणाचल में पीएम मोदी का वेलकम करने वाली अधिकारी का नाम विशाखा यादव है. वह एक IAS अधिकारी हैं. वर्तमान में वह पापुमपारे जिले की डीसी हैं.

विशाखा यादव ने तस्वीरें शेयर कर कहा कि पीएम मोदी का पापुमपारे में गर्मजोशी से स्वागत करने का मौका पाकर वह गौरवान्वित महसूस कर रही हैं.

विशाखा यादव ने लाखों रुपये की नौकरी छोड़ UPSC की तैयारी की थी. बिना कोचिंग की मदद के ही उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया 6 रैंक हासिल की थी.

विशाखा दिल्ली की रहने वाली हैं. आईएएस अफसर बनने से पहले वह इंजीनियर थीं. उन्होंने DTU से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर बेंगलुरु की सिस्को कंपनी में नौकरी शुरू की. लेकिन उनका सपना IAS बनने का था.

विशाखा ने लाखों रुपये की नौकरी से इस्तीफा देकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी बिना कोचिंग के शुरू की थी. पहले दो अटेंम्ट में वह सफल नहीं हुईं. लेकिन तीसरी कोशिश में उन्होंने IAS परीक्षा पास कर ली.

विशाखा यादव को UPSC परीक्षा में 2025 में से 1046 मार्क्स मिले थे. उन्होंने परीक्षा में ऑल इंडिया छठवीं रैंक हासिल की थी. इस तरह से विशाखा ने अपने सपने को पूरा किया. विशाखा का जन्म साल 1994 में दिल्ली में हुआ था. उनके पिता राजकुमार यादव पुलिस विभाग में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, जबकि मां एक गृहणी हैं.