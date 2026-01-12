जिंदगी की डोर काट रहा पतंग का मांझा, इंदौर में बाइक सवार की गला कटने से मौत, हैदराबाद में कई घायल

मकर संक्रांति के त्योहार के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. इंदौर में 45 वर्षीय रघुवीर धाकड़ की जान पतंग के मांजे ने ले ली. पुलिस के मुताबिक, रघुवीर अपनी बाइक से खजराना चौक और बंगाली चौक के बीच जा रहे थे, तभी उनकी गर्दन पर पतंग की डोर लिपट गई. मांजे ने शख्स का गला इतनी गहराई से काटा कि मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. तिलक नगर SHO मनीष लोढ़ा ने बताया कि हमें सूचना मिली कि एक बाइक सवार की गला कटने से मौत हो गई है. मृतक की पहचान रघुवीर धाकड़ (45) के रूप में हुई है.

ये भी पढ़ें ; International Kite Festival 2026: गुजरात में होने जा रहा पतंगबाजी का मेला, देश-विदेश के पतंगबाज करेंगे आसमान गुलजार, जानें डेट और पूरा शेड्यूल

हैदराबाद में मांझे का कहर, कई घायल, एक गिरफ्तार

हैदराबाद में भी पतंगबाजी के दौरान चीनी मांझे ने कई लोगों को घायल कर दिया. गाचीबौली में 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर सूर्यतेजा की हाथ पर चीनी मांझे से गहरी चोट लगी, वह बाइक से जा रहे थे, तभी डोर हाथ में लिपट गई और गंभीर कट लग गया. जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. उप्पल में भी एक अन्य सॉफ्टवेयर इंजीनियर साई वर्धन रेड्डी की गर्दन पर मांझे से गहरा कट लगा. लेकिन समय पर अस्पताल पहुंचाने से उनकी जान बच गई. डॉक्टरों ने बताया कि हालत फिलहाल स्थिर है.

ये भी पढ़ें : पतंग की डोर ने छीन ली मासूम की जिंदगी, जाकिर नगर में छत से गिरकर 12 साल के बच्चे की मौत

बैन के बावजूद बिक्री जारी

तेलंगाना सरकार ने चीनी मांझे की बिक्री और उपयोग को 2016 से प्रतिबंधित कर रखी है. लेकिन इसके बावजूद इसकी धड़ल्ले से बिक्री हो रही है. पुलिस ने मो. शजैब नामक आरोपी को गिरफ्तार किया, जो कलापत्थर इलाके में Sadhu Kite Shop से चीनी मांझा बेच रहा था. उसके पास से 345 बॉबिन्स जब्त किए गए, जिनकी कीमत करीब ₹6.90 लाख है. आरोपी हर बॉबिन ₹2,000 में बेच रहा था. कानून के मुताबिक, इस अपराध पर 5 साल तक की जेल या ₹1 लाख जुर्माना हो सकता है.

क्यों खतरनाक है चीनी मांझा?

यह नायलॉन कोटेड और बेहद तेज होता है. गले और हाथ पर गहरे कट लगने से जानलेवा साबित हो सकता है. पक्षियों और जानवरों के लिए भी घातक है. यही वजह है कि हर साल इस मांझे से गल कटना से लोगों की जान चली जाती है.