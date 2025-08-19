विज्ञापन
विशेष लिंक

पतंग की डोर ने छीन ली मासूम की जिंदगी, जाकिर नगर में छत से गिरकर 12 साल के बच्चे की मौत

लड़का 17 अगस्त की शाम अपने घर की चौथी मंज़िल की छत पर पतंग उड़ा रहा था. खेलते-खेलते उसका पैर फिसल गया और वह सीधे नीचे सड़क पर गिरा और उसकी मौत हो गई.

Read Time: 2 mins
Share
पतंग की डोर ने छीन ली मासूम की जिंदगी, जाकिर नगर में छत से गिरकर 12 साल के बच्चे की मौत
नई दिल्ली:

दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में पतंगबाज़ी की मासूम खुशी एक दिल दहला देने वाले दुखद हादसे में बदल गई. 12 साल का मोहम्मद साद, जो कक्षा 6 का छात्र था. 17 अगस्त की शाम अपने घर की चौथी मंज़िल की छत पर पतंग उड़ा रहा था. खेलते-खेलते उसका पैर फिसल गया और वह सीधे नीचे सड़क पर गिरा. परिजन उसे तुरंत हॉली फैमिली अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें कोई आशंका नहीं मिली. यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा माना जा रहा है. मोहम्मद साद बटला हाउस के सरकारी स्कूल में पढ़ता था और उसके पिता शहाबुद्दीन वेल्डिंग का काम करते हैं. इस घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है और एक बार फिर यह चेतावनी दी है कि पतंगबाज़ी के शौक में जरा सी लापरवाही एक हंसती खेलती जिंदगी को पलभर में छीन सकती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Zakir Nagar Boy Death, Kite Tragedies, Boy Dies In Rooftop Fall
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com