दिल्ली: पतंगबाजों के जश्न के बीच छुपा मौत का खतरा

(प्रतीकात्मक तस्वीर)
15 अगस्त का दिन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जब हम अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं. इस दिन दिल्ली-एनसीर में पतंगबाजी एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई है. आसमान में उड़ती रंग-बिरंगे पतंग हमें हर साल एक नई उमंग और खुशी का अहसास कराते हैं लेकिन इस जश्न के बीच एक गंभीर खतरा भी छिपा होता है - चाइनीज मांझा.

नागरिकों की जान का मुद्दा

हाल ही में दिल्ली में एक युवक अपनी जान इसी जानलेवा मांझे से गंवा चुका है. यह कोई इकलौती घटना नहीं है, हर साल स्वतंत्रता दिवस के आसपास ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां राहगीर, खासकर मोटरसाइकिल सवार, इनकी चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं या अपनी जान गंवा देते हैं. आज भी सड़कों पर कटी हुई पतंगों के साथ चाइनीज मांझा लटकता या फंसा हुआ मिल जाएगा, जो हर गुजरते दोपहिया वाहन चालक के लिए एक अज्ञात खतरा है.

प्रशासनिक उदासीनता

प्रतिबंधित होने के बावजूद, यह मौत का सौदा अभी भी पर्दे के पीछे चोरी-छिपे धड़ल्ले से बिक रहा है. प्रशासनिक उदासीनता और ढीले रवैये के कारण यह जहरीला व्यापार बिना किसी रोक-टोक के फल-फूल रहा है, जो सीधे-सीधे आम नागरिक की जान को खतरे में डाल रहा है. यह गंभीर चिंता का विषय है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के बड़े मुद्दों के बीच, एक आम नागरिक की सड़क पर जान की सुरक्षा जैसे मूलभूत पहलू को नजरअंदाज किया जा रहा है. रिवाज और परंपरा का पालन करते हुए जब लोग उत्सव मनाते हैं, तो क्या यह नहीं जरूरी है कि हम अपने और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें?

चाइनीज मांझे का खतरनाक सचॉ

चाइनीज मांझा, जो कि कांच और अन्य खतरनाक सामग्रियों से बना होता है, अब तक कई जानें ले चुका है. पिछले कुछ वर्षों में, इसके कारण कई गंभीर घटनाएं हुई हैं. खासतौर पर दुपहिया वाहन चालकों के लिए यह मांझा किसी बम से कम नहीं है. एक छोटी सी लापरवाही कभी-कभी बड़ी अनहोनी की वजह बन सकती है. हाल ही में, दिल्ली में एक युवक ने इसी मांझे के कारण अपनी जान गंवाई थी. यह घटना बेहद चिंताजनक है और चेतावनी का संकेत देती है. आज भी सड़क पर पड़ी कटी हुई पतंग के पीछे चाइनीज मांझा के लंबी डोर बंधी मिलेगी. इस सप्ताह सभी दुपहिया वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. सड़क पर चलते समय, आपको यह समझना होगा कि आप किस खतरे की डोर में फंस सकते हैं. कभी वो चाइनीज मांझा आपके गले में लिपट सकता है और आपकी जिंदगी का रास्ता खत्म कर सकता है.

हमारी अपील: दोपहिया वाहन चालक रहें अतिरिक्त सावधान

इसलिए, दोपहिया वाहन चालकों से विशेष आग्रह है कि वे इस सप्ताह और आगामी दिनों में अत्यधिक सावधानी बरतें.

सुरक्षा गियर: हेलमेट के साथ-साथ अपनी गर्दन को बचाने के लिए स्कार्फ, नेक गार्ड या किसी अन्य सुरक्षा कवच का उपयोग करें.
धीमी गति: फ्लाई ओवर, भीड़भाड़ वाले इलाकों और पतंगबाजी वाले क्षेत्रों में धीमी गति से चलें.
सतर्कता: अपनी नजरें सड़क पर ऊपर लटके या गिरे हुए मांझे पर रखें. कटी हुई पतंगों के आसपास अतिरिक्त चौकस रहें.
रिपोर्ट करें: यदि आप कहीं भी चाइनीज मांझा बिकता हुआ देखें, तो तुरंत स्थानीय पुलिस या प्रशासन को इसकी सूचना दें.

15 अगस्त पर जहां हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर गंभीर चर्चा करते हैं, वहीं आम नागरिक की जान की सुरक्षा का मुद्दा, खासकर इस जानलेवा मांझे से, भी उतना ही महत्वपूर्ण है. यह समय है कि सरकार इस गंभीर खतरे पर लगाम लगाए और नागरिक स्वयं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें. याद रखें, एक पल की लापरवाही आपकी जिंदगी की डोर काटकर हमेशा के लिए अंधकार में धकेल सकती है.

