International Kite Festival 2026: गुजरात में होने जा रहा पतंगबाजी का मेला, देश-विदेश के पतंगबाज करेंगे आसमान गुलजार, जानें डेट और पूरा शेड्यूल

International Kite Festival 2026 Date and Schedule: गुजरात में हर साल जनवरी के महीने में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव (International Kite Festival) आयोजित किया जाता है. यह उत्सव उत्तरायण की पुरानी परंपरा से जुड़ा हुआ है. इस मेले के दौरान आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से भर जाता है. खास बात है कि यह पतंगों का मेला देश‑विदेश से पतंग उड़ाने के शौकीन लोगों यानी पतंगबाजों और पर्यटकों को आकर्षित करता है. यहां अलग‑अलग देशों की अनोखी और खूबसूरत पतंगें देखने को मिलती हैं. अगर आप भी इस साल पतंग महोत्सव का आनंद लेना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको इस महोत्सव से जुड़ी हर जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं. आइए जानते हैं...

कब होगा अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन?

अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव (International Kite Festival) का आयोजन 10 जनवरी से 14 जनवरी तक किया जाता है. इसे गुजरात पर्यटन विभाग आयोजित करता है और इसमें दुनिया भर से पतंग उड़ाने वाले और पतंग प्रेमी लोग हिस्सा लेते हैं. इसका मेन वेन्यू अहमदाबाद का साबरमती रिवरफ्रंट है. इसके साथ ही यह महोत्सव गुजरात के अन्य शहरों जैसे सूरत, राजकोट, वडोदरा और द्वारका में भी मनाया जाएगा. इस महोत्सव में जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे देशों से आए लोग अपनी अनोखी और क्राफ्टेड पतंगों का प्रदर्शन करेंगे. इसके साथ ही भारत के पारंपरिक पतंग निर्माता भी अपनी रंग‑बिरंगी पतंगों का प्रदर्शन करेंगे. इन खूबसूरत पतंगों से आसमान गुलजार हो जाएगा और खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा.

अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव में पतंग उड़ाने के अलावा आप कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आनंद ले सकते हैं. इस दौरान आपको लोक संगीत और डांस परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेंगी. साथ ही यहां हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन और लॉकल फूड स्टॉल भी लगते हैं जहां आप गुजराती पकवानों का स्वाद ले सकते हैं. इसके अलावा यहां बच्चों के लिए वर्कशॉप भी आयोजित की जाती हैं जिसमें उन्हें पतंग बनाने और पतंग उड़ाने की तकनीक सिखाई जाती है.

यह महोत्सव 10 जनवरी से 14 जनवरी 2026 तक चलेगा, जिसमें मुख्य कार्यक्रम 12 से 14 जनवरी तक अहमदाबाद में आयोजित होंगे. खास बात यह है कि यहां एंट्री बिल्कुल फ्री रहती है और कार्यक्रम सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलते हैं. इसके अलावा शाम में आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद ले सकते हैं.

10 जनवरी: राजकोट, सूरत और धोलावीरा

11 जनवरी: शिवराजपुर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (एकतानगर), और वडनगर

12-14 जनवरी, 2026: अहमदाबाद (मुख्य समारोह साबरमती रिवरफ्रंट पर)

13 जनवरी: वडोदरा

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.