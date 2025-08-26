VIDEO: पहाड़ से नीचे नदी में जा गिरा पिकअप व्हीकल, बीचोबीच फंसे युवक, किरेन रिजिजू ने रुककर बचाई जान

लद्दाख में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के काफिले के आगे एक पिकअप व्हीकल नदी में गिर गया था. गनीमत ये रही कि उसी दौरान वहां से केंद्रीय मंत्री का काफिला भी गुजर रहा था और उन्होंने रुककर नदी के बीचोबीच पिकअप पर खड़े दोनों लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कराया. पिकअप व्हीकल नदी में गिरा हुआ था, वहीं उस पर दो लोग चढ़े हुए थे, जो कि मदद की राह देख रहे थे. दोनों को सही वक्त पर नदी से बाहर निकाल लिया गया.

Before reaching Drass in Ladakh, one vehicle fell into the river just ahead of our Convoy. Luckily, we were on time and both persons survived. https://t.co/23EfX6bcOd pic.twitter.com/0xkNkebcws — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) August 26, 2025

केंद्रीय मंत्री ने शेयर किया वीडियो

किरेन रिजिजू ने बताया कि उनके काफिले के ठीक आगे एक वाहन नदी में गिर गया, लेकिन समय पर मदद मिलने से उसमें सवार दोनों लोग सुरक्षित बच गए. रिजिजू ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर साझा किया, जिसमें दोनों व्यक्ति वाहन पर खड़े दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने लिखा, "द्रास पहुंचने से पहले हमारे काफिले के ठीक आगे एक वाहन नदी में गिर गया था, सौभाग्य से हम समय पर थे और दोनों लोग बच गए."

वीडियो में क्या कुछ दिखा

सोशल मीडिया पर जो वीडियो किरेन रिजिजू ने पोस्ट किया है, उसमें नदी में गिरा पिकअप व्हीकल दिख रहा है, जिस पर दो लोग मदद की राह देख रहे हैं. केंद्रीय मंत्री रिजिजू उनसे पूछते है कि क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है, आप कैसे गिरा. इसके बाद दोनों लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया. इस वक्त मौसम भी खराब था, लेकिन शुक्र रहा है कि दोनों को वक्त रहते सुरक्षित बचा लिया गया.