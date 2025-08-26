विज्ञापन
VIDEO: पहाड़ से नीचे नदी में जा गिरा पिकअप व्हीकल, बीचोबीच फंसे युवक, किरेन रिजिजू ने रुककर बचाई जान

लद्दाख के द्रास में एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब एक पिकअप व्हीकल केंद्रीय मंत्री के काफिले के ठीक आगे नदी में गिर गई. वाहन में सवार दो लोग उसमें फंस गए और मदद की राह देख रहे थे, लोगों को फंसा देख किरेन रिजिजू ने काफिला रुकवाया और दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की.

VIDEO: पहाड़ से नीचे नदी में जा गिरा पिकअप व्हीकल, बीचोबीच फंसे युवक, किरेन रिजिजू ने रुककर बचाई जान
  • लद्दाख में किरेन रिजिजू के काफिले के आगे एक पिकअप वाहन नदी में गिर गया था, जिसमें दो लोग सवार थे
  • केंद्रीय मंत्री रिजिजू के काफिले ने रुककर पिकअप वाहन में फंसे दोनों लोगों को सुरक्षित बचाया
  • किरेन रिजिजू ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया है
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

लद्दाख में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के काफिले के आगे एक पिकअप व्हीकल नदी में गिर गया था. गनीमत ये रही कि उसी दौरान वहां से केंद्रीय मंत्री का काफिला भी गुजर रहा था और उन्होंने रुककर नदी के बीचोबीच पिकअप पर खड़े दोनों लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कराया. पिकअप व्हीकल नदी में गिरा हुआ था, वहीं उस पर दो लोग चढ़े हुए थे, जो कि मदद की राह देख रहे थे. दोनों को सही वक्त पर नदी से बाहर निकाल लिया गया.

केंद्रीय मंत्री ने शेयर किया वीडियो

किरेन रिजिजू ने बताया कि उनके काफिले के ठीक आगे एक वाहन नदी में गिर गया, लेकिन समय पर मदद मिलने से उसमें सवार दोनों लोग सुरक्षित बच गए. रिजिजू ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर साझा किया, जिसमें दोनों व्यक्ति वाहन पर खड़े दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने लिखा, "द्रास पहुंचने से पहले हमारे काफिले के ठीक आगे एक वाहन नदी में गिर गया था, सौभाग्य से हम समय पर थे और दोनों लोग बच गए."

वीडियो में क्या कुछ दिखा

सोशल मीडिया पर जो वीडियो किरेन रिजिजू ने पोस्ट किया है, उसमें नदी में गिरा पिकअप व्हीकल दिख रहा है, जिस पर दो लोग मदद की राह देख रहे हैं. केंद्रीय मंत्री रिजिजू उनसे पूछते है कि क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है, आप कैसे गिरा. इसके बाद दोनों लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया. इस वक्त मौसम भी खराब था, लेकिन शुक्र रहा है कि दोनों को वक्त रहते सुरक्षित बचा लिया गया.

Vehicle Falls Into River In Ladakh, Kiren Rijiju Saved 2 People Trapped In The River, Kiren Rijiju Video
