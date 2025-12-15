कांग्रेस की रैली में 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी' नारे पर संसद में संग्राम, नड्डा-रिजिजू के तीखे सवाल और सोनिया से माफी की मांग

कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'कब्र खोदने' वाले बयान पर संसद में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ. पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस के नारे पर संसद में बीजेपी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष जेपी नड्डा बिफर पड़े. जेपी नड्डा ने कहा कि बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से एक घटना प्रकाश में लाना चाहता हूं कि कल कांग्रेस की रैली में वहां पर नारे लगे मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज तो नहीं तो कल खुदेगी. ये इस तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी की सोच और मानसिकता को दर्शाता है. जेपी नड्डा ने कहा कि सोनिया गांधी को पीएम मोदी के लिए इस्‍तेमाल किये गए अपशब्‍दों के लिए माफी मांगनी चाहिए.

नड्डा ने कांग्रेस को घेरा

राज्यसभा में सोमवार को सदन के नेता जे पी नड्डा ने एक दिन पहले कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध लगाए गए नारों की कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से देश से माफी मांगने को कहा तथा इस मुद्दे पर सत्तापक्ष के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन को स्थगित कर दिया गया.

राज्‍यसभा में कांग्रेस को घेरते हुए जेपी नड्डा ने कहा, बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से एक घटना प्रकाश में लाना चाहता हूं कि कल कांग्रेस की रैली में वहां पर नारे लगे मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज तो नहीं तो कल खुदेगी. ये इस तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी की सोच और मानसिकता को दर्शाता है. ये नामदारों के झुंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है. एक प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की बातें करना और मृत्यु की कामना करना ये अपने आप में बहुत ही निंदनीय है. इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की झुंझलाहट है. मैं ये भी कहना चाहूंकि राजनीति का स्तर का कांग्रेक पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं.'

यह देश के लिए बहुत दुखद समय... किरेन रिजिजू

वहीं, लोकसभा में किरेन रिजिजू ने कहा कि कल कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी की कब्र खोने की बात कही गई है. यह देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है. कांग्रेस के सारे बड़े नेता उस रैली में मौजूद थे और पीएम मोदी की कब्र खोदने का नारा लगाया गया.

रिजिजू ने कहा, 'कल कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी की कब्र खोदने की बात कही गई. यह इस देश के लिए बहुत दुखद है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है. पूरी कांग्रेस पार्टी...पूरा का पूरा नेतृत्व उस रैली में मौजूद था और प्रधानमंत्री मोदी जी की कब्र खोदने का नारा इन्होंने लगाया.' उन्होंने कहा कि इस देश के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि देश के प्रधानमंत्री, 140 करोड़ लोगों के नेता, विश्व के सबसे प्रसिद्ध और सबसे मजबूत नेता के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया.

कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने कथित चुनावी अनियमितताओं के मुद्दे पर अपना अभियान तेज करते हुए रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित ‘वोट चोर गद्दी छोड़ो' रैली में भाजपा और निर्वाचन आयुक्तों पर निशाना साधा था. उन्होंने आरोप लगाया कि ‘वोट चोरी सत्तारूढ़ पार्टी के डीएनए में है और उसके नेता गद्दार' हैं, जो लोगों के मतदान के अधिकार छीनने की साजिश रच रहे हैं और उन्हें सत्ता से हटाया जाना चाहिए. इसी दौरान एक महिला कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्‍दों का इस्‍तेमाल किया.