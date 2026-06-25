केतन मर्डर में नया मोड़: 'चेतन ने किया मजबूर' बनाम 'सिया थी मास्टरमाइंड', खुद को बचाने के लिए शुरू हुआ ड्रामा!

पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच में एक नय मोड़ आया है. इस मामले में केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसका कथित प्रेमी चेतन चौधरी आरोपी हैं. पुलिस का कहना है कि सिया ने ही केतन को 400 फीट गहरी खाई में धक्का दिया था. अब दोनों आरोपी पुलिस की कस्टडी में है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि दोनों संदिग्ध एक-दूसरे पर आरोप लगाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं.

परिवार की इज्जत के डर से चेतन के साथ नहीं भागी सिया

जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, आरोपी चेतन और सिया शुरू में साथ भागकर शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार की इज्जत को लेकर डर के कारण सिया पीछे हट गई. शादी खत्म करने की चाहत में, दोनों ने हिंसा का रास्ता अपनाने से पहले इससे निकलने के हर संभव तरीके पर विचार किया था.

चेतन और सिया क्या कह रहे?

पूछताछ के दौरान, चेतन ने दावा किया कि उसका मकसद सिर्फ भागना था और असल में सिया ने ही उसे मर्डर की साजिश रचने के लिए मजबूर किया था.

वहीं दूसरी ओर, सिया ने सारी जिम्मेदारी चेतन पर डाल दी है. उसने जांचकर्ताओं को बताया कि मर्डर का आइडिया सिर्फ चेतन का था. उसने यह भी कहा कि 14 जून को केतन की जान लेने की पहली कोशिश नाकाम होने पर चेतन उसके सामने रो पड़ा था.

क्या यह बचने की रणनीति है?

पुलिस अभी इन अलग-अलग बयानों की जांच कर रही है. ऐसा लगता है कि साजिश के आरोपों से बचने के लिए दोनों पक्षों ने यह बचाव की रणनीति अपनाई है.

अधिकारी सबूतों की एक कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यह साबित किया जा सके कि दोनों लोग बराबर के शामिल थे और उन्होंने 29 जून को पुलिस कस्टडी खत्म होने से पहले केतन को खत्म करने के लिए मिलकर काम किया था.

पुलिस ने दोनों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की

इससे पहले, पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की थी. सात दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए दोनों आरोपियों से कल देर रात तक पूछताछ की गई.

हत्या करने से पहले कैफे में मिले थे

रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों 18 जून को पुणे के एक कैफे में मिले थे और वहीं उन्होंने केतन अग्रवाल को खत्म करने की साजिश रची थी. पुणे पुलिस ने दोनों पर हत्या और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया है. पुलिस के अनुसार, हत्या की साजिश रचने के लिए सिया और चेतन 18 जून को पुणे के एक कैफे में मिले थे.

उन्होंने अग्रवाल की हत्या की योजना पर चर्चा की और किले पर ऐसी खास जगहों की पहचान भी की जहां से उसे धक्का देकर मारा जा सके. उसी दिन, सिया गोयल केतन अग्रवाल के साथ लोहगढ़ किले गईं, जबकि चेतन चौधरी चुपके से उनके पीछे-पीछे पहाड़ी रास्ते पर चल रहा था. सुबह 10.30 बजे से 11 बजे के बीच सिया ने केतन अग्रवाल के परिवार को फोन करके बताया कि वह एक खाई में गिर गया है. उन्होंने परिवार को बताया कि ट्रैकिंग के दौरान उसका पैर फिसल गया था, लेकिन पुलिस का कहना है कि दोनों ने उसे पीछे से धक्का दिया था.

बता दें कि पुणे के एक बड़े व्यापारी के बेटे केतन अग्रवाल की सगाई इस वर्ष फरवरी में सिया गोयल से हुई थी. दोनों परिवार नवंबर में होने वाली एक शानदार शादी की तैयारी कर रहे थे, जिसमें प्राइवेट जेट और महल जैसे वेन्यू शामिल होने वाले थे.

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